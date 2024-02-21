«На кухне» ⟩ Власть страха и жажда освобождения: Елена Скульская - о русском писателе в Эстонии

Война в Украине логично привела к пресловутой «отмене русской культуры». Порой она кажется скорее пропагандистским конструктом, выгодным российскому руководству, чем реальным процессом, который мы можем наблюдать и доказать. Но, возможно, правда где-то посередине. Уместно ли вообще обсуждать тему этой отмены, пока не закончилась война? То, что она приняла затяжной характер лишь сильнее разделяет людей, находящихся от нее в опасной близости. И мы здесь, в Эстонии, отчетливо понимаем, почему тема отмены еще долго будет актуальной…

Недавняя книга Елены Скульской «Четвертый сюжет» тесно связана с войной – временем крушения надежд, расставания с иллюзиями, спуском человека в ад и самоубийством бога, за которым следует воскресение, но уже «не в этой жизни». В этой книжке приоткрывается дверца в литературную кухню, от чего современные потребители историй совершенно отвыкли. Кто идеальный читатель этой книги?

Елена Скульская и ее переводчик и издатель Юку-Калле Райд, усилиями которого вышла также и книга «Четвертый сюжет». Фото: arhiiv

Сейчас Елена Скульская погружена в Шекспира, заканчивает книгу о нем. Может показаться, что Шекспир герметичен для абсолютного большинства нынешней публики. Хотя в XVIII веке был его культ во многих странах, в XIX-м с ним носились романтики, и во многом благодаря пушкинскому увлечению Шекспиром в России появился феномен «англомании». Во что это отлилось ныне, мы также немного поговорим, как и о цикле эссе о литературе Hirm seisab sinu siseukse taga (Страх стоит за твоей дверью), который будет писаться для газеты KesKus.

«Мастер и Маргарита» - недавно в России вышел фильм по мотивам романа. Мы бы вряд ли касались этого события, учитывая необходимую изоляцию страны-агрессора. Но работа над картиной была начата до начала горячей фазы войны, да и то, что получилось на выходе, воодушевило оппозицию и разъярило патриотическую общественность. О фильме много написали и в русскоговорящей загранице. У гостьи Rus.Postimees есть и на его счет мнение…