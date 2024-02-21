«Там у Мастера есть "задумка", а Воланд с веселым ленинским огоньком говорит "Верной дорогой идете товарищи!". Получается, что такого написал Булгаков, что мы должны беречь его фразы! Это было мне бесконечно обидно, потому что этот фильм начинается все же с гениальной литературы. Поэтому издевательство над ней я считаю следствием того, что сегодня люди лишены доступа к хорошей литературе!», - декларирует писательница. И кто, как не она, может это знать!

Справедливости ради, наибольшее подспудное восхищение было вызвано этим кадром, который буквально озарил весь фильм. Как и он сам - унылое двухлетие войны, на разговор о которой внутри страны-агрессора наложено трусливое вето. Фото: Скриншот youtube.com

Елена Григорьевна напомнила, чем очень часто оборачивается отключение от культуры. «Седьмого октября террористы (имеются в виду боевики ХАМАС - прим. ред.) отрезали детям головы и играли ими в футбол. Так вот, первое - это зверство, а второе - уже эстетический выбор. И если мы не хотим, чтобы люди так понимали эстетику, мы должны предоставить им доступ к большой хорошей литературе!», - и это заявление гостьи не так-то просто опровергнуть!