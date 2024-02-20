В воскресенье, 18 февраля, в возрасте 81 года скончалась художница, почетный член Союза художников Эстонии Кристийна Каазик (6.01.1943–18.02.2024).
Умерла эстонская художница
«Круг тем, которые меня привлекали, менялся с годами, но даже сегодня я по-прежнему нахожу наиболее интересной магию цвета как таковую - точнее, метафизику разговоров между цветами, которая позволяет мне передавать более чистые вибрации и погружаться в глубины невидимого пространства», - написала о себе Каазик.
В 1961 году Каазик окончила Таллиннскую 2-ю среднюю школу. В 1961–1967 годах изучала театральные декорации и живопись в Эстонском государственном художественном институте. В конце 60-х годов работала в ателье дизайнерских работ при Комбинате художественных товаров, а с 1969 года была художником-фрилансером. Художница участвовала в выставках с 1965 года, была членом Союза художников Эстонии с 1970 года. Кристийна Каазик была одной из основательниц легендарной арт-группы ANKˈ64.
Работы Кристийны Каазик выставлялись на многих выставках на родине и за рубежом. Каазик получила премию Конрада Мяги (1980) - высшее признание для эстонских живописцев. Она также была удостоена орденом Белой звезды IV степени (2014).