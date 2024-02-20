Умерла эстонская художница

«Круг тем, которые меня привлекали, менялся с годами, но даже сегодня я по-прежнему нахожу наиболее интересной магию цвета как таковую - точнее, метафизику разговоров между цветами, которая позволяет мне передавать более чистые вибрации и погружаться в глубины невидимого пространства», - написала о себе Каазик.

В 1961 году Каазик окончила Таллиннскую 2-ю среднюю школу. В 1961–1967 годах изучала театральные декорации и живопись в Эстонском государственном художественном институте. В конце 60-х годов работала в ателье дизайнерских работ при Комбинате художественных товаров, а с 1969 года была художником-фрилансером. Художница участвовала в выставках с 1965 года, была членом Союза художников Эстонии с 1970 года. Кристийна Каазик была одной из основательниц легендарной арт-группы ANKˈ64.

Члены арт-группы ANK'64 в газете Noorte Hääl в 1966 году: наверху Юри Аррак, во втором ряду сверху слева Тынис Лаанемаа, справа Энно Оотсинг, в третьем ряду слева Малле Лейс, справа Айли Винт, в четвертом ряду Кристийна Каазик, Тийу Палло, Марью Мутсу, спереди слева Тынис Винт, справа Велло Тамм. На исходной фотографии не было Марью Мутсу и Велло Тамма, они были добавлены позже. Фото: Algse foto autor: Villu Maask

Работы Кристийны Каазик выставлялись на многих выставках на родине и за рубежом. Каазик получила премию Конрада Мяги (1980) - высшее признание для эстонских живописцев. Она также была удостоена орденом Белой звезды IV степени (2014).