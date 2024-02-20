Вийве Этти, работающая ассистентом зубного врача в клинике Тартуского университета, перед победой увидела внедорожник Toyota с надписью Coop из окна своего дома и в тот момент она вспомнила, что у нее тоже есть шанс выиграть машину. «Прошло совсем немного времени, как мне позвонили и сообщили, что я стала победительницей», - радуется Этти.

Новая машина не будет стоять без дела, поскольку Этти ежедневно пользуется автомобилем, а старая машина уже отслужила свой срок. «В деревню ездить на внедорожнике комфортнее, не застрянешь», - сказала Вийве Этти, которая много лет была клиенткой магазина Veeriku, а теперь ежедневно делает покупки в открывшемся в этом году магазине Maarjamõisa Coop.

Председатель Тартуского потребительского кооператива Тармо Пунгер был приятно удивлен тем, что победа автомобильной лотереи Coop третий месяц подряд достается жителю университетского города. «Я держу кулачки за жителей нашего региона», - сказал он.

Coop не запрещает продать машину даже в день передачи ключей, но, по словам Этти, она сама будет ежедневно ездить на новом автомобиле. По договору она должна в течение года разъезжать с рекламными наклейками сети магазинов.