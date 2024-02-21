Предупреждение ⟩ Выдача решений об определении степени тяжести нарушения здоровья может задержаться

Руководитель службы экспертизы и вспомогательных средств Тийа Орловски говорит, что причиной превышения сроков рассмотрения ходатайств стали нехватка врачей-экспертов и увеличившийся в начале года объем работы.

«Обычно количество поданных ходатайств растет в конце и начале года. В этом же году ситуация осложнилась тем, что три опытных врача-эксперта вышли на пенсию и новых врачей пока не удалось найти. К сожалению, сейчас мы не можем сказать, сколько людей затронет задержка с выдачей решения», - пояснила Орловски.

Она добавила, что более долгие сроки рассмотрения ходатайств могут повлиять на задержку с выплатами пособий.

Все ходатайства будут рассмотрены и все решения будут вынесены настолько быстро, насколько это возможно. При необходимости департамент сделает дополнительные перечисления так, чтобы все, кому назначены пособия для людей с недостатками здоровья, получили свои деньги при первой возможности.

Персональные сообщения в среде самообслуживания департамента придут всем, кого коснется задержка с рассмотрением ходатайства об определении степени тяжести нарушения здоровья. Если у человека нет возможности ознакомиться с высланной ему через самообслуживание информацией, то при необходимости он может позвонить по инфотелефону 612 1360. Обращаем внимание, что из-за того, что количество обращений увеличилось, в работе инфотелефона может возникнуть очередь приема звонка.

В прошлом году в департамент было подано 57 418 ходатайств об определении степени тяжести нарушения здоровья, из них почти 30% в первом квартале. По состоянию на 2023 год нарушение здоровья было установлено у 116 432 человек, что составляет 8,4% от населения Эстонии.

Департамент социального страхования приносит извинения за возможные неудобства.