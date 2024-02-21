Эстония не собирается закрывать границу на время выборов в России

Проживающие в Эстонии граждане России могут участвовать в выборах здесь только на территории посольства Российской Федерации в Таллинне. Точно так же, как весной 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину местные российские дипломатические представительства были введены в состояние комы – их закрыли в Тарту и Нарве –, количество избирательных участков сокращено с прежних девяти до минимума.