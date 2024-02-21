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Эстония не собирается закрывать границу на время выборов в России

Маргус Мартин Микк Салу
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Голосование в посольстве России в Таллинне в 2016 году.
Голосование в посольстве России в Таллинне в 2016 году. Фото: Sander Ilvest

Проживающие в Эстонии граждане России могут участвовать в выборах здесь только на территории посольства Российской Федерации в Таллинне. Точно так же, как весной 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину местные российские дипломатические представительства были введены в состояние комы – их закрыли в Тарту и Нарве –, количество избирательных участков сокращено с прежних девяти до минимума.

По сути это, безусловно, не выборы, а очередной день переизбрания президента России Владимира Путина. Такую же позицию выразило и Министерство иностранных дел Эстонии: это не выборы, а их фальсификация. 

За ситуацией следят

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