Рейтинги ⟩ Поддержка «Отечества» достигла новых рекордных высот

«Это означает, что если бы выборы в Рийгикогу состоялись сейчас, то «Ээсти 200» осталась бы за дверями парламента. При нынешнем раскладе по итогам выборов у «Отечества» было бы 34 мандата, у EKRE - 21, у Партии реформ - 18, у социал-демократов - 17 и меньше всего у Центристской партии - 11 мест», - прокомментировал политолог Тартуского университета Мартин Мельдер.