На прошлой неделе поддержка оппозиционной партии «Отечество» продолжила расти, и сейчас она находится на самом высоком уровне в рейтинге партий Эстонии с начала 2019 года.
Рейтинги ⟩ Поддержка «Отечества» достигла новых рекордных высот
Согласно результатам еженедельного опроса, проведенного в сотрудничестве с Институтом социальных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti, 28,6 % респондентов поддерживают «Отечество», 18,7 % - Консервативную партию Эстонии (EKRE) и 16,7 % - Партию реформ.
За тройкой лидеров следуют Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 16 %, Центристская партия с 11,1 % и «Ээсти 200» с 4,8 %.
Средний показатель рейтинга входящей в правящую коалицию «Ээсти 200» за последние четыре недели опустился ниже избирательного порога.
«Это означает, что если бы выборы в Рийгикогу состоялись сейчас, то «Ээсти 200» осталась бы за дверями парламента. При нынешнем раскладе по итогам выборов у «Отечества» было бы 34 мандата, у EKRE - 21, у Партии реформ - 18, у социал-демократов - 17 и меньше всего у Центристской партии - 11 мест», - прокомментировал политолог Тартуского университета Мартин Мельдер.
Коалиционные партии по итогам нынешнего опроса поддерживают 37,5 % респондентов, а оппозиционные - 58,4 %.