Мешал работе Центра тревоги: суд наказал серийного телефонного хулигана 15 сутками ареста

В среду, 14 февраля в отношении 60-летнего мужчины, проживающего в Таллинне, было начато производство о проступке: за несколько дней он сделал 78 звонков в Центр тревоги. Чтобы убедиться, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, на место приезжали скорая помощь и полиция.

Руководитель группы юридического представительства Пыхьяской префектуры Энель Куйв сообщила, что всякий раз, когда к мужчине приезжала полиция, он был пьян, но его жизни и здоровью ничего не угрожало и в срочной помощи он не нуждался.

«Поскольку такое поведение было постоянным, он удерживал наши ресурсы повторными ложными звонками, и были основания полагать, что он будет продолжать это делать», - сказала Куйв.

В пятницу, 16 февраля, суд приговорил нарушителя к 15 суткам ареста. За аналогичный поступок он уже был наказан ранее - осенью 2023 года он за неделю звонил на линию экстренной помощи 53 раза, и суд приговорил его к десяти суткам ареста за необоснованный выезд полиции.

По словам кризисного менеджера Центра тревоги Янека Муракаса, звонящие, которым не нужна срочная помощь, являются поводом для беспокойства:

«При каждом звонке на номер 112 оператор Центра тревоги должен выяснять, нуждается ли человек в неотложной помощи. По этой причине из-за постоянных звонков, перегружающих линию Центра тревоги, может возникнуть ситуация, когда действительно нуждающийся в помощи человек будет вынужден ждать гораздо дольше».

Серийные телефонные хулиганы, которые перегружают линию, часто пьяны и грубы по отношению к операторам Центра тревоги.

«Например, они выражают недовольство происходящим в обществе, ругаются или говорят невнятные вещи. Они часто делают ложные заявления о себе или других и требуют вызвать скорую помощь, потому что у них дома нет обезболивающих или полиции, которая могла бы отвезти их домой», - рассказал Муракас.

Согласно пенитенциарному кодексу, заведомо ложный вызов экстренных служб является правонарушением, за которое может быть наложен штраф или арест. Однако в действующем законе нет оснований, которые давали бы возможность привлечь к ответственности человека, который сознательно и злонамеренно обременяет линию Центра тревоги и тем самым нарушает работу центра, но в разработке находится поправка к закону.