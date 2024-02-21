Родители о Леванди: для нее нормально использовать на тренировке такие слова как «даун» и «дебил»

В статье, опубликованной на спортивном портале ERR, приведены примеры нескольких заявлений, полученных Эстонским фондом антидопинга и спортивной этики (EADSE). По согласованию со сторонами оттуда также взяты некоторые примеры, пишет спортивный портал ERR.

«В ее случае на детских тренировках принято использовать слова "даун", "дебил", "принцесса" (с иронией). Она как следует вымещает все свое недовольство на детях. Перед собственными учениками она публично унижает учеников своих коллег, то есть других детей – кто слишком толстый, у кого кривые ноги, чья мама толстая и т. д.», — написала мать спортсмена Б.

О предъявленных ей обвинениях Леванди рассказала в передаче Pealtnägija на камеру, более подробно все можно будет увидеть в программе, которая выйдет в эфир сегодня вечером. 58-летняя Леванди признается, что он требовательна и порой строгая, но никогда не злопамятная.

«Мне сейчас очень обидно, почему за все эти годы ко мне никто не обратился с тем, что я делаю что-то не так, что причиняю кому-то вред. Я не понимаю этого. Это самый большой вопрос для меня. Почему? Где вы были раньше?» - прокомментировала Анна Леванди «Очевидцу».