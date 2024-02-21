Тренера по фигурному катанию Анну Леванди обвиняют в ненадлежащем обращении

Леванди, имеющая категорию элитного тренера, признала, что она не безупречна как тренер, но назвала большую часть обвинений клеветой и абсурдом, сообщает спортивный портал ERR.

Фонд не публикует подробности жалоб и имена заявителей, решение вопроса оставлено на усмотрение правления Союза конькобежцев Эстонии.

«Чтобы разрешить жалобу, мы сформировали комиссию, которая выслушает всех причастных к делу людей», - написала Майре Арм, президент Союза конькобежцев.

Первая письменная жалоба на Леванди была получена EADSE незадолго до Рождества.

Насколько известно ERR, несколько случаев касаются Евы-Лотты Кийбус, которая 12 лет тренировалась под руководством Леванди.

«Подобные намеки и сигналы мы уже слышали раньше», - сказал член правления организации Хенн Валлимяэ.

Анна Леванди (девичья фамилия Кондрашова) имеет титул Тренера года, полученный в 2020 году на мероприятии «Звезды спортивного года». Она родилась 30 июня 1965 года в Москве, жила там. Посещала школу ЦСКА и окончила Московский институт физической культуры.

Его главным достижением как фигуристки стала серебряная медаль на чемпионате мира в 1984 году, в том же году на Олимпийских играх в Сараево она завоевала пятое место, на зимних Олимпийских играх в Калгари в 1988 году завоевала восьмое место. На ее счету также четыре бронзовые медали чемпионата Еыропы, она пять раз становилась чемпионкой Советского Союза. Его тренерами были Эдуард Плинер и Станислав Жук.

Она замужем за Алларом Левандом, с которым познакомилась 36 лет назад на Олимпийских играх в Калгари. У них есть сыновья Андерс, Арманд и Арлет.

Анна Леванди работала тренером по фигурному катанию в Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии. С 1999 года является тренером и директором Таллиннской ледовой спортивной школы и главным тренером клуба фигурного катания Анны Леванди.

Ученицами Леванди были, например, Елена Глебова, Хелери Хельвин, Наталья Забияко и Эва-Лотта Кийбус.