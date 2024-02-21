Жертва нападения: второй украинский подросток умер в больнице в Германии

18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко умер в больнице от ножевых ранений, полученных им 10 февраля на железнодорожном вокзале в Оберхаузене. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщил в Instagram баскетбольный клуб Art Giants Düsseldorf - за него играли Артем и другой украинский баскетболист, 17-летний Владимир Ермаков, который стал жертвой того же нападения и вскоре скончался.

После нападения Артем был помещен в отделение реанимации в больнице, где врачи боролись за его жизнь. Однако в последние дни состояние спортсмена настолько ухудшилось, что они не смогли его спасти, говорится в сообщении клуба.

«Как и Вова, Артем пользовался огромной популярностью среди товарищей по команде, тренеров и друзей, все отзывались о нем только положительно. Помимо большого таланта и дисциплинированной преданности баскетболу, Артем был известен как веселый и открытый человек с хорошим чувством юмора (...) Артем и Вова, мы будем помнить вас всегда и хранить в наших сердцах. Покойтесь с миром!», - написали Art Giants Düsseldorf в соцсети.

У полиции нет доказательств, что нападение было ксенофобским