В Таллинне задержан 49-летний мужчина, подозревающийся в наркопреступлениях

По словам руководителя службы по расследованию организованных и наркопреступлений Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, при задержании и обыске мужчины были обнаружены примерно килограмм амфетамина, а также таблетки экстази, конопля и наличные деньги.

«Насколько нам известно, задержанный занимался поставкой запрещенных веществ дилерам Ида-Вирумаа, которые распространяли их по уезду и доставляли до местных жителей», - пояснил Кабанов.

Наркотические средства опасны для жизни и лишь за прошлый год употребление наркотиков стало причиной смерти 117 человек, что является наивысшим показателем за последние годы.

«Основная цель полиции - ограничить рынок и сбыт наркотиков, чтобы таким образом снизить их доступность для жителей Эстонии. Важно понимать, что наркобизнес - это организованная преступность. Каждый человек, покупающий наркотики, поддерживает продолжение преступности», - добавил руководитель службы по расследованию организованных и наркопреступлений.

16 февраля Вируский уездный суд согласился с мнением прокуратуры и взял 49-летнего подозревающегося в наркопреступлениях под стражу сроком на два месяца. В отношении него начато уголовное производство по статье о незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. Производство ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.