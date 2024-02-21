Кылварт подверг критике антивоенную выставку: к чему это и зачем?

«На мой взгляд, нельзя забывать, что это все-таки общественное пространство, и здесь у людей нет выбора: знакомиться с искусством или нет. Но самое главное: это ведь не просто фантазия художника, изображены реальные дома, в которых живут люди. И что должны чувствовать те люди, которые на этом плакате вместо своей квартиры видят пустоту: разрушенный дом и нет того места, где должна быть гостиная, спальная, детская комнаты? И что должны чувствовать дети, которым не всегда можно объяснить, что это фантазия художника? Ребенок едет домой на автобусе, видит на большом плакате свой разрушенный дом и, может быть, как раз ту квартиру или комнату, в которой он живет. К чему это и зачем?» – недоумевает Кылварт.