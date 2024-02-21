Вчера в студии «Новостей Таллинна» мэр столицы Михаил Кылварт прокомментировал художественную выставку «Момент», которая в последние дни вызывает противоречивые чувства и провоцирует дебаты в обществе.
Кылварт подверг критике антивоенную выставку: к чему это и зачем?
Напомним, что на больших рекламных щитах в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ появились изображения разрушенного войной городского пейзажа.
По словам Кылварта, искусство многогранно в своих проявлениях, и не всегда понятно, это действительно творчество или социальная провокация.
«На мой взгляд, нельзя забывать, что это все-таки общественное пространство, и здесь у людей нет выбора: знакомиться с искусством или нет. Но самое главное: это ведь не просто фантазия художника, изображены реальные дома, в которых живут люди. И что должны чувствовать те люди, которые на этом плакате вместо своей квартиры видят пустоту: разрушенный дом и нет того места, где должна быть гостиная, спальная, детская комнаты? И что должны чувствовать дети, которым не всегда можно объяснить, что это фантазия художника? Ребенок едет домой на автобусе, видит на большом плакате свой разрушенный дом и, может быть, как раз ту квартиру или комнату, в которой он живет. К чему это и зачем?» – недоумевает Кылварт.
По оценке мэра Таллинна, возможно обсуждение, что уместно, а что неуместно, но у художников, как и у представителей других профессий, должен быть определенный социальный нерв.
«Сегодня, когда общество действительно встревожено осознанием, что где-то идет настоящая война, где-то гибнут люди и разрушаются дома, и уровень тревожности и так достаточно высок, вроде как нет необходимости дополнительно его повышать. Люди и так понимают, что мы живем в мире, где возможны самые разные худшие сценарии. Здесь мы видим бурю эмоций и обсуждений, внимание действительно привлечено. Насколько это то внимание, которое должно привлекать искусство, здесь могут быть очень разные мнения», – считает Кылварт.
Он подчеркнул, что плакаты могут причинить людям боль, испугать их, а психологическое здоровье – это то, что сейчас в обществе находится под угрозой, причем уже не один год.
«Действительно эти плакаты вызвали бурное обсуждение в обществе, но это не просто обсуждение, это противостояние. Люди с очень категоричными мнениями находятся в противостоянии друг с другом. И получается так, что если ты против этого плаката, ты против антивоенной акции, значит, ты за войну. И вот такие разнополярные мнения, которые на самом деле не должны быть в принципе в таком режиме относительно обсуждения творчества и искусства, – это то напряжение, которое дополнительно искусственно создается в обществе», – уверен Кылварт.
У человека должно быть право на мнение, добавил он. «И в том числе человек должен иметь право быть недовольным тем, что кто-то что-то поместил в общественном пространстве. И это автоматически не означает, что он кого-то поддерживает или не поддерживает. Если плакат вызывает негативные эмоции, нормально выражать свое мнение. И опять же это мнение не должно быть агрессивным – это то, от чего мы в обществе в последнее время отходим или то, что мы потеряли – нормальное, неагрессивное, не обвиняющее обсуждение, не поиск врагов, а действительно поиск разумных решений. Этого в обществе не просто не хватает, я вижу, что такой подход просто отсутствует», – заключил мэр столицы.