Спикер Рийгикогу открыл почетное консульство Эстонии в Мюнхене

На открытии консульства Хуссар сказал, что почетные консулы являются важными членами и ценными партнерами дипломатической семьи Эстонии с точки зрения представления Эстонии в мире. «Также важен вклад почетных консулов в оказание поддержки гражданам Эстонии за рубежом, продвижение культуры и реализацию бизнес-дипломатии», - отметил он.

По словам Хуссара, состоявшийся сегодня круглый стол, организованный Индустриальным союзом Баварии, показал, что развитие двусторонних коммерческих отношений имеет значительный потенциал. «Надеюсь, что интерес продолжит расти и скоро между предпринимателями Баварии и Эстонии возникнут новые контакты», - сказал он и выразил уверенность, что открытие почетного консульства будет способствовать укреплению отношений.

Почетным консулом Эстонии в Мюнхене стал Андреас Обередер. У Эстонии также есть почетные консулы в Бонне, Киле, Шверине, Бремене, Франкфурте, Лейпциге и Гейдельберге.

Сегодня Хуссар также встретился с председателем Баварского ландтага Илзе Айгнер и министром по делам Европы Эриком Байссвенгером. Вчера он принял участие в семинаре почетных консулов в Берлине и выступил с приветственной речью на приеме, посвященном 106-й годовщине Эстонской Республики. Также состоялись встречи Хуссара с председателем Бундестага Бербель Бас и председателем Бундесрата Мануэлой Швезиг. Основной темой встреч стала дальнейшая поддержка Украины.

В ходе встреч Хуссар отметил, что Украина борется за ценности всего демократического мира. Поэтому необходимо продолжать оказывать ей всестороннюю поддержку, в особенности - военную помощь, пока страна не одержит победу. По его словам, уже сейчас необходимо помогать Украине с восстановлением страны.

«В то же время, мы должны продолжить оказывать давление на Россию: мы должны использовать замороженные активы России для компенсации нанесенного Украине ущерб; продолжить вводить санкции и сделать так, чтобы виновные в совершенных в Украине преступлениях, в том числе преступлении агрессии, предстали перед специальным трибуналом», - сказал он.

Участники встречи также отметили важность укрепления обороны Европы, в том числе повышения расходов государств на оборону и повышения производительности оборонной промышленности.

В ходе визита спикера Рийгикогу сопровождают руководитель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон и председатель депутатской группы по парламентским связям с Германией Андрес Сутть.