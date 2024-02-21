Авдеевка, черноморский недофлот и манипуляции на тему нелегитимности Зеленского. Обзор событий в Украине

Если же ВСУ удастся остановить противника на линии обороны «в окрестностях» Авдеевки и удерживать его там, то такая заморозка, без выхода РФ на границы Донбасса и решения проблемы сухопутного сообщения с Крымом, будет играть только против Москвы. Реальной заинтересованности в переговорах ни у Кремля, ни у Киева тогда не будет. Зато такая пауза позволит Киеву сосредоточиться на ударах по военной и энергетической инфраструктуре непосредственно на территории РФ и на Крыме. Особенно - при условии уже объявленных поставок Западом дальнобойных ракет. А это может иметь для Путина не только военные, но и внутриполитические последствия. Ведь и снятие с выборов антивоенного Надеждина, и смерть Навального показывают, что путинский режим чувствует себя далеко не так уверенно, как это утверждает российская «социология».