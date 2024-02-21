Битва за Авдеевку, состояние Черноморского флота после успешных атак украинских военных и проект по дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Авдеевка, черноморский недофлот и манипуляции на тему нелегитимности Зеленского. Обзор событий в Украине
Российские СМИ представляют своему обывателю захват Авдеевки как «одну из самых успешных военных операций, которая была проведена с начала СВО». Зампред Госдумы Петр Толстой даже сравнил ее со Сталинградом. Это понятно, Путину перед «выборами» нужны любые победы, поэтому освобождение от жизни пригорода Донецка под конец второго года полномасштабной войны можно подать как нечто переломное.
Реальная ситуация в Авдеевке
Но на самом деле аналогию двухлетней битвы за Авдеевку со Сталинградской можно найти, но только в объеме потерь российской армии, которые и украинские, и западные специалисты называют беспрецедентными. Окружения же (а в Сталинграде была окружена и взята в плен целая армейская группировка во главе с главнокомандующим и 24 генералами) у россиян не получилось.
«Психологического слома ВСУ», которым пестрят российские СМИ, тоже. Поскольку, как теперь уже очевидно, отступление было запланированным минимум два месяца назад и удержание Авдеевки в этот период имело целью не сохранение контроля над городом, а уничтожение техники и живой силы россиян и выигрыш времени для подготовки линии обороны.
«Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбежками – это единственно правильное решение… Окружения не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах», – написал 17 февраля командующий группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.
Главный вопрос заключался в том, насколько далеко находятся эти «определенные рубежи»? Ответ дала пресс-служба Третьей штурмовой бригады, которую передислоцировали в Авдеевку буквально за пару дней до отхода.
«До момента отвода бойцы Третьей штурмовой не позволяли врагу осуществить полное окружение позиций. Бригада отошла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта. Сейчас россияне не сбавляют наступательных оборотов», – сообщили бойцы в Telegram.
То есть, по сути, вопреки российским пропагандистам, фронт не продвинулся, а, скорее, избавился от авдеевского аппендикса. Но россияне не сбавляют оборотов. И теперь все будет зависеть от качества «заранее подготовленной» линии обороны. Как раз 14 февраля в Донецкую область приезжал премьер министр Украины Денис Шмыгаль. Темой поездки было строительство оборонительных сооружений. Государство активно взялось за него в декабре и на все полторы тысячи км активной линии российско-украинского фронта было выделено 20 млрд грн (более пяти млрд долларов). Правда, на Донецкую область дали, почему-то, всего 1,4 млрд.
Остается надеяться, что этих денег и трех месяцев хватило, чтобы иметь возможность остановить врага тем же способом, каким россияне сорвали украинское контрнаступление летом прошлого года – построить свою оборонительную «линию Суровикина». Иначе сохранение «наступательных оборотов» РФ будет иметь не только военное, но и геополитическое значение.
Цель россиян сейчас очевидна, они пользуются моментом ослабления западной помощи ВСУ, чтобы захватить как можно больше территории и выйти на границы Донецкой области, записанные в российской Конституции как границы РФ. Параллельно им важно обезопасить свой наземный коридор в Крым. Когда или, точнее, если эти цели будут достигнуты, Путин будет иметь возможность остановиться, перевести войну в стадию окопной и говорить Западу о реальной готовности к переговорам на условиях России. То есть тогда сложится ситуация, когда Кремлю станут выгодны такие переговоры. И может случиться так, что Запад, те же США, поддержит его стремление к «миру».
Если же ВСУ удастся остановить противника на линии обороны «в окрестностях» Авдеевки и удерживать его там, то такая заморозка, без выхода РФ на границы Донбасса и решения проблемы сухопутного сообщения с Крымом, будет играть только против Москвы. Реальной заинтересованности в переговорах ни у Кремля, ни у Киева тогда не будет. Зато такая пауза позволит Киеву сосредоточиться на ударах по военной и энергетической инфраструктуре непосредственно на территории РФ и на Крыме. Особенно - при условии уже объявленных поставок Западом дальнобойных ракет. А это может иметь для Путина не только военные, но и внутриполитические последствия. Ведь и снятие с выборов антивоенного Надеждина, и смерть Навального показывают, что путинский режим чувствует себя далеко не так уверенно, как это утверждает российская «социология».
Черноморский недофлот
Пока Украина выравнивает фронт на суше, Россия теряет свои позиции в Черном море. Это новая реальность войны XXI века: чтобы контролировать море, уже не обязательно владеть мощным флотом, достаточно иметь дальнобойные орудия, способные обмануть системы защиты противника.
После уничтожения 14 февраля Большого десантного корабля «Цезарь Куников», из 13 БДК Черноморского флота в строю остается лишь пять: четыре уничтожены, четыре – в ремонте. Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.
Украинское Главное управление разведки сообщило, что судно затонуло из-за ударов морских беспилотников Magura V5. Журналисты подсчитали, что всего с 2022 года Киев провел как минимум 27 успешных атак на суда ВМФ РФ.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Украина практически парализовала этим ЧФ России в восточной части Черного моря, и значительно снизила риск десантной операции россиян на свое побережье.
Интересно, что Кремль официально так и не признал затопления своего десантного корабля. Но при этом снял с должности командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. Любопытно, что его предшественника, Игоря Осипова, тоже сняли с должности сразу после гибели в апреле 2022 года флагмана ЧФ ракетного крейсера «Москва».
Но не только на море. Еще одно уязвимое место российского оружия указал на прошлой неделе сам министр обороны РФ Сергей Шойгу. Инспектируя оборонные предприятия, он, по сообщению ТАСС, «поставил задачу оперативно внести доработки в комплексы "Искандер" и "Кинжал" с учетом опыта применения в спецоперации».
Этот факт интересен тем, что россияне отрицают заявления Киева и западных разведок о поражении американской ЗРК «Патриот» «Искандеров» и «Кинжалов». Указанием «оперативно внести доработки» в «неуязвимые» ракеты, Шойгу фактически признал их уязвимость.
Внутренняя дестабилизация
Россия начинает большой проект по дестабилизации внутренней ситуации в Украине, одним из пунктов которого являются манипуляции на тему нелегитимности Владимира Зеленского из-за отказа от проведения президентских выборов весной этого года. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
«У России нет физической способности победить Украину военным путем, поэтому вопрос внутренней дестабилизации – первоочередной для Кремля», – пояснил чиновник.
Сам факт того, что РФ будет использовать окончание в апреле конституционного пятилетнего срока президента для его делегитимизации – не является новым. Такие нарративы уже давно звучат из уст российских пропагандистов. Интересно, какие силы в Украине возьмутся за легитимизацию, извините за тавтологию, делигимитизации Зеленского? Ведь во время военного положения выборы прямо запрещены украинским законодательством. Я уже не говорю о физической невозможности их проведения, учитывая военные действия и нахождение трети территории под оккупацией. Да и общественное мнение, по данным разных опросов, против выборов во время войны. Вряд ли какие-то украинские политические силы убьют свои рейтинги раскруткой этой непопулярной темы.
Скорее всего, и это тоже следует из слов Данилова, российская спецоперация будет не политической, а информационно-психологической, то есть направленной чисто на общественное мнение. И реализовываться будет не через политические структуры, а коммуникационные – социальные сети. Главной проблемой здесь прогнозируемо будет Telegram, который является источником новостей для большинства украинцев. Однако Telegram – это оружие обоюдоострое и никто не мешает украинским властям использовать его для собственной коммуникации по этому вопросу со своим народом.
То есть проблема выборов, которую анонсировал секретарь украинского Совбеза, явно преувеличена и при желании решаема. Ее нагнетание Даниловым тоже скорее больше похоже на ИПСО против внутренней оппозиции, чем на противодействие РФ.
Есть другая, более сложная и реальная проблема для Украины: это падение доверия украинцев к своему государству. И она выражается не только в том, что уже 45% населения, согласно опубликованному 19 февраля соцопросу группы «Рейтинг», считают, что дела в стране идут в неправильном направлении (оптимистами остаются лишь 36%). Более показательным, на мой взгляд, является тот факт, что в 2023 году украинцы задонатили в три самые большие фонда (United 24, «Вернись живым» и Фонд Притулы) на поддержку ВСУ в два раза меньше денег, чем в 2022-м.
Кто-то может сказать, что люди просто обеднели. Но мое субъективное мнение: дело не в наличии денег, а в нежелании отрывать их от себя и своих семей на фоне бесконечных коррупционных скандалов, когда чиновники воруют у ВСУ миллиарды гривен и этому не видно конца. Неспособность или нежелание государства эффективно бороться с коррупцией, показывает людям, что чиновники и народ – далеко не в одной лодке. Пока одни воюют, другие наживаются на их крови. И это понимание делегитимизирует власть гораздо сильнее, чем внешний враг.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Окончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.