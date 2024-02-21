В Министерстве образования объявили, что начнут проверку учебных заведений в Кохтла-Ярве, чтобы определить, соответствуют ли их руководители квалификационным требованиям, пишет «Северное побережье».
Соответствуют ли руководители квалификационным требованиям? Министерство проверит школы в Кохтла-Ярве
Ранее о начале аналогичного надзора были проинформированы городские управы Нарвы и Силламяэ.
Предстоящий надзор не связан с какой-либо конкретной жалобой, но связан с предстоящим переходом на эстоноязычное обучение, сообщил представитель Министерства образования и науки Ингар Дуболазов.
По его словам, в ходе надзора будут исследоваться документы, подтверждающие высшее образование руководителя, документы, подтверждающие знание им эстонского языка, а также, при необходимости, свидетельства, на основании которых оценивалась управленческая компетентность проверяемого. Проконтролируют, соответствует ли представленное в этих документах требованиям, вытекающим из правовых актов.