Соответствуют ли руководители квалификационным требованиям? Министерство проверит школы в Кохтла-Ярве

Предстоящий надзор не связан с какой-либо конкретной жалобой, но связан с предстоящим переходом на эстоноязычное обучение, сообщил представитель Министерства образования и науки Ингар Дуболазов.

По его словам, в ходе надзора будут исследоваться документы, подтверждающие высшее образование руководителя, документы, подтверждающие знание им эстонского языка, а также, при необходимости, свидетельства, на основании которых оценивалась управленческая компетентность проверяемого. Проконтролируют, соответствует ли представленное в этих документах требованиям, вытекающим из правовых актов.