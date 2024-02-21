Криптовалюта продолжает приносить крупную прибыль. Как правильно декларировать полученные доходы?

Мари вправе подать декларацию о доходах и задекларировать в ней только доход в размере 2 000 евро, который был получен от первой сделки, то есть разницу между продажной ценой в 21 000 евро и стоимостью приобретения в 19 000 евро, где подоходный налог рассчитывается с полученного дохода и составляет 400 евро (2 000*20%).

Важно помнить, что необходимо декларировать даже те прибыльные сделки, при которых криптовалюта обменивается на другую криптовалюту, то есть в ситуации, когда получают доход без того, чтобы поступления в фиатной валюте производились бы на банковский счет инвестора. Обязанность по уплате налогов возникает и в том случае, если за товары или услуги платят криптовалютой, при условии, что от сделки был получен доход.

В ситуации, когда несовершеннолетнее лицо получило доход от сделок с криптовалютами, его также необходимо задекларировать - за несовершеннолетнего декларацию о доходах подает родитель или опекун. Не облагаемый налогом доход ребенка, учитываемый в декларации о доходах родителя, уменьшается на годовой доход ребенка.

Пример 1: у Мари есть один биткойн, стоимость которого на момент покупки составляла 19 000 евро. На сегодняшний день стоимость данного биткойна составляет 21 000 евро. За этот биткойн Мари решает купить себе автомобиль. Мари получает доход в размере 2000 евро (21 000-19 000), совершая сделку по покупке автомобиля; с этого дохода рассчитывается подоходный налог в размере 400 евро (2 000*20%).