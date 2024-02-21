Волатильность криптовалют влияет в значительной степени на стоимость инвестиций в сферу деятельности, однако рынок продолжает способствовать тому, чтобы инвесторы могли зарабатывать на изменении цен. По данным Налогово-таможенного департамента (MTA), доходы за 2022, связанные с криптовалютами, были задекларированы на сумму 18,5 млн евро. MTA напоминает в связи с приближающимся декларированием доходов физического лица, как сделать это правильно.
Криптовалюта продолжает приносить крупную прибыль. Как правильно декларировать полученные доходы?
При декларировании доходов за 2023 год необходимо правильно исходить из тех же принципов, которые действовали ранее, поскольку в налоговом законодательстве не было новшеств, изменивших налогообложение сделок с криптовалютой.
MTA напоминает, что криптовалюта является (по смыслу Закона о подоходном налоге) имуществом, которым не допускается учитывать убытки, полученные в результате совершенных сделок купли-обмена, то есть вычитать из полученного дохода. Доходы подлежат декларированию даже в том случае, если поставщик услуг виртуальной валюты не производил выплаты на банковский счет.
Последние два пункта являются распространенными заблуждениями, которые используются инвесторами из года в год в качестве обоснования, почему доход не был получен и задекларирован. Если физическое лицо инвестирует в криптовалюты, то ему необходимо учитывать, что подоходный налог может превысить доход от самих инвестиций, а с учетом волатильности криптовалют может сложиться реальная ситуация с его уплатой, которая уже и возникла на практике. Инвестиционный счет по сделкам, связанным с криптовалютами, нельзя использовать для того, чтобы выполнить отсрочку обязанности по уплате подоходного налога.
При налогообложении полученного дохода цена покупки и продажи криптовалюты должна быть пересчитана в евро на основании обменного курса (рыночной цены) криптоактива, действовавшего в день получения доходов или совершения расходов. При определении рыночной цены можно исходить также из обменного курса конкретного поставщика услуг, с которым произошла сделка на рыночных условиях.
Если сделки осуществлялись в криптовалюте, а обменный курс рассчитывался в этой среде через иную фиатную валюту, отличную от евро (например, в долларах США), то эта сумма должна быть пересчитана в евро, исходя из курса Центрального банка, действовавшего в этот день. Дополнительная информация о курсах валют доступна на веб-сайте Банка Эстонии.
Торговля криптовалютами
Торговля является одним из наиболее распространенных способов получения дохода от криптовалюты, который связан с изменением ее стоимости/цены. MTA отмечает, что криптовалюта является (по смыслу Закона о подоходном налоге) имуществом, поэтому доход, полученный частным лицом от сделок с ней, должен отражаться в строке 6.3 или 8.3 декларации о доходах (как доход, полученный в иностранном государстве).
Расчет дохода, полученного от сделок с криптовалютой, осуществляется путем расчета разницы между ценой ее покупки и продажи. В случае, если криптовалюта обменивается на другой актив, то учет дохода осуществляется путем нахождения разницы между ценой полученного актива и покупной ценой обмениваемой криптовалюты, причем отдельно для каждой совершенной сделки. Ставка подоходного налога составляет 20 процентов от полученного дохода. Убытки, полученные в результате сделок, не декларируются и не вычитаются из полученного дохода.
Пример: Мари купила один биткоин за 19 000 евро и продала его за 21 000 евро. Мари получила доход в размере 2000 евро (21 000-19 000).
Через пять месяцев Мари купила один биткоин за 21 500 евро и продала его за 19 000 евро. Мари получила убыток в размере 2 500 евро (21 500-19 000). Инвестор - физическое лицо не вправе вычесть полученный убыток из полученных доходов.
Мари вправе подать декларацию о доходах и задекларировать в ней только доход в размере 2 000 евро, который был получен от первой сделки, то есть разницу между продажной ценой в 21 000 евро и стоимостью приобретения в 19 000 евро, где подоходный налог рассчитывается с полученного дохода и составляет 400 евро (2 000*20%).
Важно помнить, что необходимо декларировать даже те прибыльные сделки, при которых криптовалюта обменивается на другую криптовалюту, то есть в ситуации, когда получают доход без того, чтобы поступления в фиатной валюте производились бы на банковский счет инвестора. Обязанность по уплате налогов возникает и в том случае, если за товары или услуги платят криптовалютой, при условии, что от сделки был получен доход.
В ситуации, когда несовершеннолетнее лицо получило доход от сделок с криптовалютами, его также необходимо задекларировать - за несовершеннолетнего декларацию о доходах подает родитель или опекун. Не облагаемый налогом доход ребенка, учитываемый в декларации о доходах родителя, уменьшается на годовой доход ребенка.
Пример 1: у Мари есть один биткойн, стоимость которого на момент покупки составляла 19 000 евро. На сегодняшний день стоимость данного биткойна составляет 21 000 евро. За этот биткойн Мари решает купить себе автомобиль. Мари получает доход в размере 2000 евро (21 000-19 000), совершая сделку по покупке автомобиля; с этого дохода рассчитывается подоходный налог в размере 400 евро (2 000*20%).
Пример 2: Юрий унаследовал 2 000 криптовалютных токенов (USDT). Он решил приобрести доску для серфинга за 1 000 USDT, полученных в наследство; 1 USDT стоил 1 EUR на момент сделки. Юри получил доход в размере 1 000 евро [(1 000x1) -0] от данной сделки. Поскольку Юри унаследовал 2 000 USDT, то стоимость их приобретения составляет 0 евро. Только документально подтвержденные расходы, понесенные наследником, могут быть как отражены в качестве стоимости приобретения криптовалюты, которая была получена в наследство, так и вычтены из налогооблагаемого дохода.
Майнинг (добыча) криптоактивов
Майнинг (добыча) криптоактивов в Эстонии приравнивается к предпринимательству, поэтому доход от майнинга рассматривается в качестве предпринимательского. Доход от майнинга криптовалюты возникает, когда происходит сделка по обмену либо на обычную валюту, либо на другие криптоактивы, а также в случае покупки товаров или услуг за добытую криптовалюту.
Полученный доход должен быть отражен в приложении к декларации о доходах (форма E как доход от предпринимательства). MTA также обращает внимание на то, что физическое лицо не вправе вычитать из дохода от предпринимательства расходы, понесенные в ходе майнинга криптовалюты. Социальный налог вычитается из дохода от предпринимательства так же как и подоходный налог. Кроме того, если заниматься майнингом криптовалюты постоянно, необходимо зарегистрироваться в коммерческом регистре и действовать либо в качестве предпринимателя - физического лица (ПФЛ), либо посредством коммерческого объединения.
Пример: Мари не зарегистрирована в качестве ПФЛ, а также у нее нет собственного бизнеса. Несмотря на это, она решает заниматься майнингом криптовалюты. Она покупает необходимое оборудование и арендует помещение. Мари занимается майнингом более полугода и за этот период «добывает» 10 биткоинов. Мари покупает новую видеокарту за добытые 0,1 биткоина. Цена одного биткоина на данный момент составляет 20 000 евро. При стоимости видеокарты 0,1 биткоина, Мари получила прибыль 2 000 евро (20 000*0,1). Оплатив товар криптовалютой, Мари получила доход от предпринимательства, который необходимо указать в декларации о доходах (форма E строка 1.1.1). Поскольку Мари не является ПФЛ и она не работает посредством коммерческого объединения, то она не может вычесть из налогооблагаемой суммы расходы, связанные с майнингом криптовалюты (стоимость приобретения техники, аренда и прочее).
Сделки с кредитами
Сделки с кредитами (англ. staking) - распространённый способ получения пассивного дохода от криптовалюты, при котором выплаты процентов обычно происходят в той же криптовалюте. Хотя процентный доход называется комиссией в таких криптовалютных сделках, в налоговом законодательстве он рассматривается как доход, полученный от процентов, и его необходимо указать в декларации о доходах, а также уплатить с него подоходный налог.
Пример: Мари одалживает криптовалюту Solana в количестве 15 единиц и зарабатывает на них дополнительно одну единицу криптовалюты Solana. Цена одной криптовалюты Solana составляет 28 евро на момент получения платы. Мари должна задекларировать доход, полученный от процентов, (28 евро) в декларации о доходах (строка 5.1 в части II или строка 8.1), с которого удерживается подоходный налог в размере 5,6 евро (28*20%).
Криптоактив NFT
У криптоактивов NFT (в переводе с английского языка «невзаимозаменяемый токен») есть несколько различных элементов: токен и привязанный к нему медиафайл; то есть у NFT есть права собственности, например, на цифровое искусство (виртуальные сюжеты, музыку или видео), а также на виртуальные земельные участки. MTA обращает внимание на то, что перед сделкой по приобретению NFT необходимо убедиться, что именно приобретается и какие права связаны с собственностью. Вопросы, связанные с налогообложением NFT, требуют индивидуального анализа, так как нет единой всеобъемлющей логики, на которую должны опираться как создатели, так и покупатели NFT.
Пример 1: Мари создала произведение искусства NFT и, как автор, получает вознаграждение за предоставление своей работы NFT для ее использования или передачи авторских прав на нее. Полученный доход является для Мари авторским гонораром, который необходимо указать в декларации о доходах в качестве лицензионного платежа. Если деятельность Мари является самостоятельной и постоянной, целью которой является получение дохода, то Мари занимается предпринимательской деятельностью, а если оборот Мари превышает 40 000 евро, то она также обязана декларировать и платить налог с оборота.
Пример 2: Если Юрий заказывает у Мари произведение искусства NFT, то вознаграждение, выплачиваемое Мари за его изготовление, является платой за услугу, которая облагается налогом как доход от заработной платы или предпринимательства, в зависимости от поставщика этой услуги. Если Юри покупает и продает NFT с целью получения дохода от повышения цены NFT, то полученный доход подлежит декларированию и налогообложению.
Игры «играй и зарабатывай»
Криптовалюты и NFT используются во многих играх, в которых игроки мотивируются по принципу «играй и зарабатывай». С точки зрения возникновения обязанности по уплате подоходного налога важно выяснить, можно ли использовать полученные в ходе игры NFT и криптовалюту за пределами конкретной игры или среды, связанной с ней, то есть обменять их на обычную валюту, другую криптовалюту или использовать в качестве платежного средства за товары или услуги.
Налоговый учет
При крупных объемах сделок ведение налогового учета может быть достаточно громоздким и трудоемким для частного лица. На рынке представлены различные виды программного обеспечения, которые автоматизируют процессы учета. Многие виды программного обеспечения позволяют выбирать, что рассчитывать при учете. По этой причине всегда необходимо просматривать настройки, чтобы учет был корректным и соответствовал требованиям налогового законодательства Эстонии. Метод FIFO или метод средневзвешенного значения необходимо использовать для учета стоимости приобретения, но методология в нем должна быть последовательной.
Для того, чтобы вести налоговый учет, необходимо сохранять данные о сделках. Информацию о совершенных сделках можно получать на централизованных платформах; инвесторам необходимо также сохранять общедоступные ключи от кошельков и документы, связанные с платежами. Важно хранить документы, поскольку стоимость приобретения должна быть документально подтверждена для учета ее стоимости, а также для предоставления этих документов и налогового учета при необходимости в Налогово-таможенный департамент. Документы, которые можно использовать для учета доходов, полученных от сделок с криптовалютой, а также для ведения налогового учета, могут быть следующими: выписка с банковского счета, рапорт о сделках, переписка; договоры, заключенные между сторонами, адреса кошельков.
Подача деклараций о доходах начнется 15 февраля и завершится 30 апреля. Первый возврат переплаченного подоходного налога будет произведен 5 марта. Более подробная информация о декларировании доходов за 2023 год доступна по ссылке.