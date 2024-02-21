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«Оскорбления и унижение недопустимы»: реакции на скандал вокруг тренера по фигурному катанию Анны Леванди

rus.postimees.ee
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Анна Леванди в программе UV faktor.
Анна Леванди в программе UV faktor. Фото: Ekraanitõmmis videost.

Одна из самых известных тренеров Эстонии по фигурному катанию Анна Леванди попала в скандал: ей предъявили достаточно серьезные обвинения в ненадлежащем обращении со своими подопечными. Ситуацию прокомментировали воспитанница Леванди, ныне руководитель ледового холла «Тондираба» Елена Глебова, а также известный тренер Ирина Кононова.

У Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики (EADSE) имеются заявления, в которых бывшие ученики и родители обвиняют известного тренера по фигурному катанию Анну Леванди в ненадлежащем обращении, как моральном, так и физическом. По имеющейся информации, Леванди позволяла себе оскорбительно комментировать своих учеников, уничижительно высказываться об учениках других тренеров.

Леванди, имеющая категорию элитного тренера, признала, что она не безупречна как тренер, но назвала большую часть обвинений клеветой и абсурдом, сообщает спортивный портал ERR.

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