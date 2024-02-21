Одна из самых известных тренеров Эстонии по фигурному катанию Анна Леванди попала в скандал: ей предъявили достаточно серьезные обвинения в ненадлежащем обращении со своими подопечными. Ситуацию прокомментировали воспитанница Леванди, ныне руководитель ледового холла «Тондираба» Елена Глебова, а также известный тренер Ирина Кононова.
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«Оскорбления и унижение недопустимы»: реакции на скандал вокруг тренера по фигурному катанию Анны Леванди
У Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики (EADSE) имеются заявления, в которых бывшие ученики и родители обвиняют известного тренера по фигурному катанию Анну Леванди в ненадлежащем обращении, как моральном, так и физическом. По имеющейся информации, Леванди позволяла себе оскорбительно комментировать своих учеников, уничижительно высказываться об учениках других тренеров.