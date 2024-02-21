«Оскорбления и унижение недопустимы»: реакции на скандал вокруг тренера по фигурному катанию Анны Леванди

У Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики (EADSE) имеются заявления, в которых бывшие ученики и родители обвиняют известного тренера по фигурному катанию Анну Леванди в ненадлежащем обращении, как моральном, так и физическом. По имеющейся информации, Леванди позволяла себе оскорбительно комментировать своих учеников, уничижительно высказываться об учениках других тренеров.