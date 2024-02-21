В результате травли за рассказы о потерях армии РФ под Авдеевкой в Украине застрелился Z-блогер

Застрелившийся Z-блогер вел Telegram-канал, который читали более 100 тысяч человек. Последние его записи стали фактически предсмертной запиской, где оккупант Морозов рассказал о давлении на него со стороны коллег и российской пропаганды.

18 февраля Z-блогер опубликовал пост, в котором упомянул о гибели в боях за Авдеевку 16 тысяч российских солдат.

«От Невельского до Новоселовки. 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. И около трехсот единиц выбитой бронетехники. И противник, проведя оборонительное сражение и понеся, в самом лучшем для нас случае, безвозвратные потери в 5-7 тысяч за это же время, говорит "До свидания!" и валит. На новые, заранее подготовленные позиции», - откровенничал Морозов.

Оккупант сетовал на то, что попытки выживших солдат добиться наказания для тех, кто отдавал заведомо невыполнимые приказы, отправляя солдат в мясорубку, не имели результата.

«Самое х**вое в этой истории, самый х**вый признак будущих новых пи***цов - то, что бойцу из "сточенного в ноль" полка 1487, когда он несет заявление в питерскую военную прокуратуру, отказывают в приеме установленным порядком этого заявления, популярно объясняя, что те, кого он хочет наказать, уже назначены героями», - писал Морозов.

Публикация вызвала истерику в других Z-каналах. К критике Морозова подключились в том числе ведущие пропагандистского российского шоу «Соловьев LIVE», которые работают на любимого путинского разжигателя войны Владимира Соловьева.

Пропагандист войны Владимир Соловьев ведет эфир в РФ. Фото: ekraanikuva videost