Военнослужащий армии РФ, один из популярных Z-блогеров Андрей Морозов (Мурз) покончил с собой. Об этом 21 февраля сообщили Telegram-каналы других пропагандистов военной агрессии России. Мурз жаловался на травлю, начавшуюся после того, как обнародовал данные о масштабных потерях России в боях в районе украинской Авдеевки.
В результате травли за рассказы о потерях армии РФ под Авдеевкой в Украине застрелился Z-блогер
Застрелившийся Z-блогер вел Telegram-канал, который читали более 100 тысяч человек. Последние его записи стали фактически предсмертной запиской, где оккупант Морозов рассказал о давлении на него со стороны коллег и российской пропаганды.
18 февраля Z-блогер опубликовал пост, в котором упомянул о гибели в боях за Авдеевку 16 тысяч российских солдат.
«От Невельского до Новоселовки. 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. И около трехсот единиц выбитой бронетехники. И противник, проведя оборонительное сражение и понеся, в самом лучшем для нас случае, безвозвратные потери в 5-7 тысяч за это же время, говорит "До свидания!" и валит. На новые, заранее подготовленные позиции», - откровенничал Морозов.
Оккупант сетовал на то, что попытки выживших солдат добиться наказания для тех, кто отдавал заведомо невыполнимые приказы, отправляя солдат в мясорубку, не имели результата.
«Самое х**вое в этой истории, самый х**вый признак будущих новых пи***цов - то, что бойцу из "сточенного в ноль" полка 1487, когда он несет заявление в питерскую военную прокуратуру, отказывают в приеме установленным порядком этого заявления, популярно объясняя, что те, кого он хочет наказать, уже назначены героями», - писал Морозов.
Публикация вызвала истерику в других Z-каналах. К критике Морозова подключились в том числе ведущие пропагандистского российского шоу «Соловьев LIVE», которые работают на любимого путинского разжигателя войны Владимира Соловьева.
20 февраля Морозов удалил пост. Перед самоубийством он заявил, что его заставили это сделать.
«Не удалит - не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП, - рассказывал о давлении на своих командиров покончивший с собой солдат и пропагандист. - А ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым, которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры», - пишет Морозов.
В тот же день министр обороны РФ Шойгу доложил Путину, что Авдеевку удалось взять «при минимальных потерях».
Издание «Медиазона» напоминает, что застрелившийся Z-блогер в прошлом был известным сталинистом, который нападал на оппозиционеров и журналистов в Москве. Он закидывал помидорами Илью Яшина и Юлию Латынину. После начала войны на Донбассе координировал сбор помощи сепаратистам, по собственным утверждениям в 2014-2015 годах участвовал в боевых действиях.