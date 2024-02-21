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В результате травли за рассказы о потерях армии РФ под Авдеевкой в Украине застрелился Z-блогер

rus.postimees.ee
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Звезда Советской Армии на ремне мертвого российского солдата в Купянске в Харьковской области, 4 октября 2022 года.
Звезда Советской Армии на ремне мертвого российского солдата в Купянске в Харьковской области, 4 октября 2022 года. Фото: AP Photo / Andrii Marienko

Военнослужащий армии РФ, один из популярных Z-блогеров Андрей  Морозов (Мурз) покончил с собой. Об этом 21 февраля сообщили Telegram-каналы других пропагандистов военной агрессии России. Мурз жаловался на травлю, начавшуюся после того, как обнародовал данные о масштабных потерях России в боях в районе украинской Авдеевки.

Застрелившийся Z-блогер вел Telegram-канал, который читали более 100 тысяч человек. Последние его записи стали фактически предсмертной запиской, где оккупант Морозов рассказал о давлении на него со стороны коллег и российской пропаганды.

18 февраля Z-блогер опубликовал пост, в котором упомянул о гибели в боях за Авдеевку 16 тысяч российских солдат.

«От Невельского до Новоселовки. 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. И около трехсот единиц выбитой бронетехники. И противник, проведя оборонительное сражение и понеся, в самом лучшем для нас случае, безвозвратные потери в 5-7 тысяч за это же время, говорит "До свидания!" и валит. На новые, заранее подготовленные позиции», - откровенничал Морозов.

Оккупант сетовал на то, что попытки выживших солдат добиться наказания для тех, кто отдавал заведомо невыполнимые приказы, отправляя солдат в мясорубку, не имели результата.

«Самое х**вое в этой истории, самый х**вый признак будущих новых пи***цов - то, что бойцу из "сточенного в ноль" полка 1487, когда он несет заявление в питерскую военную прокуратуру, отказывают в приеме установленным порядком этого заявления, популярно объясняя, что те, кого он хочет наказать, уже назначены героями», - писал Морозов.

Публикация вызвала истерику в других Z-каналах. К критике Морозова подключились в том числе ведущие пропагандистского российского шоу «Соловьев LIVE», которые работают на любимого путинского разжигателя войны Владимира Соловьева.

Пропагандист войны Владимир Соловьев ведет эфир в РФ.
Пропагандист войны Владимир Соловьев ведет эфир в РФ. Фото: ekraanikuva videost

20 февраля Морозов удалил пост. Перед самоубийством он заявил, что его заставили это сделать.

«Не удалит - не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП, - рассказывал о давлении на своих командиров покончивший с собой солдат и пропагандист. - А ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым, которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры», - пишет Морозов.

В тот же день министр обороны РФ Шойгу доложил Путину, что Авдеевку удалось взять «при минимальных потерях».

Издание «Медиазона» напоминает, что застрелившийся Z-блогер в прошлом был известным сталинистом, который нападал на оппозиционеров и журналистов в Москве. Он закидывал помидорами Илью Яшина и Юлию Латынину. После начала войны на Донбассе координировал сбор помощи сепаратистам, по собственным утверждениям в 2014-2015 годах участвовал в боевых действиях.

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