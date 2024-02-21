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Судебный процесс по делу Петерсона частично закрыт: присутствующие в зале суда неоднократно нарушали правила (1)

Андрес Эйнманн
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На переднем плане Айво Петерсон, в центре - Андрей Андронов, слева - Дмитрий Роотси.
На переднем плане Айво Петерсон, в центре - Андрей Андронов, слева - Дмитрий Роотси. Фото: Eero Vabamägi

В среду судья Харьюского уездного суда Катрин Микенберг частично удовлетворила просьбу госпрокурора Трийну Олев объявить судебный процесс над Айво Петерсоном и его соратниками, обвиняющимися в государственной измене, закрытым: расследование некоторых доказательств будет проходить за закрытыми дверями.

По распоряжению судьи Микенберга, за закрытыми дверями будут зачитывать резюме по двум сводкам информационных запросов, два постановления генерального прокурора, два приказа генерального директора Полиции безопасности, а также за закрытыми дверями пройдет расследование показаний специалиста.

Микенберг обосновала частичное закрытие процесса тем, что следствию поступают специфические доказательства, а учитывая, что до сих пор уголовное дело освещалось в соцсетях в негативных тонах, есть большая вероятность, что в случае открытых заседаний конкретные доказательства будут освещаться аналогичным образом.

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