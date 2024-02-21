По распоряжению судьи Микенберга, за закрытыми дверями будут зачитывать резюме по двум сводкам информационных запросов, два постановления генерального прокурора, два приказа генерального директора Полиции безопасности, а также за закрытыми дверями пройдет расследование показаний специалиста.

Микенберг обосновала частичное закрытие процесса тем, что следствию поступают специфические доказательства, а учитывая, что до сих пор уголовное дело освещалось в соцсетях в негативных тонах, есть большая вероятность, что в случае открытых заседаний конкретные доказательства будут освещаться аналогичным образом.