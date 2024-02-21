В среду судья Харьюского уездного суда Катрин Микенберг частично удовлетворила просьбу госпрокурора Трийну Олев объявить судебный процесс над Айво Петерсоном и его соратниками, обвиняющимися в государственной измене, закрытым: расследование некоторых доказательств будет проходить за закрытыми дверями.
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Судебный процесс по делу Петерсона частично закрыт: присутствующие в зале суда неоднократно нарушали правила (1)
По распоряжению судьи Микенберга, за закрытыми дверями будут зачитывать резюме по двум сводкам информационных запросов, два постановления генерального прокурора, два приказа генерального директора Полиции безопасности, а также за закрытыми дверями пройдет расследование показаний специалиста.