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МНЕНИЕ ⟩ Роль политиков – беречь свободу, а не подавлять искусство и дискуссии

, Партия реформ
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Пяртель-Пеэтер Пере, стратег городского планирования и предприниматель, член Рийгикогу (Партия реформ).
Пяртель-Пеэтер Пере, стратег городского планирования и предприниматель, член Рийгикогу (Партия реформ). Фото: Andrei Ozdoba
  • Старейшина Ласнамяэ Юрченко заявила, что не хочет видеть рекламу выставки «Момент»
  • Зато Тоомас Хендрик Ильвес написал в соцсети X, что эта выставка «именно то, что нужно Таллинну»
  • По мнению Кылварта, слово «оккупация» оскорбительно

В России распространению демократических идей препятствует власть Владимира Путина. В Таллинне городские власти препятствуют распространению идей свободного общества и дискуссиям в русской общине, пишет член Рийгикогу Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).

Художники Estookin и Ребека Парбус организовали выставку Hetk ко второй годовщине войны в Украине. На улицах установлены рекламные щиты с отредактированными фотографиями разрушенных зданий, расположенных на той же улице, позади рекламных щитов. Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко (Центристская партия) озвучила позицию столицы: они не хотят видеть такую ​​выставку. Это фундаментально неверный подход.

Искусство свободно. Слово свободно

Роль политиков – беречь эту свободу. Не душить ни искусство, ни дискуссию, которую оно может вызвать. Эта дискуссия была необходима задолго до начала войны в Украине.

Осенью в Русском театре состоялся спектакль по пьесе Бертольда Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». Брехт – самый актуальный драматург ХХ века и, вероятно, начала XXI века, – написал в рецензии Андрей Хвостов. Во время спектакля Брехта люди выходили из Русского театра. Им не нравилось, что нацистское государство и Россию объединяли в одном высказывании.

С другой стороны, Тоомас Хендрик Ильвес написал в соцсети X, что эта выставка «именно то, что нужно Таллинну». В свободной Эстонской Республике русские имеют возможность жить мирно, создавать семью и реализовывать себя в любой сфере. Здесь нет стеклянных потолков, нужно просто знать государственный язык, это везде так. Таким образом, русские Эстонии имеют возможность, защищенную законом и НАТО, открыто говорить об истории, оккупации, нынешней войне и критиковать военного преступника Владимира Путина. Если делается на выставках, в галереях, а еще лучше, прямо на улице, возникает обсуждение. Чтобы поговорить об ужасах войны, не обязательно отходить куда-то за угол, как это, кажется, предлагала старейшина Ласнамяэ.

Журналист Тарво Мадсен четко подметил, как мэр Михаил Кылварт (Центристская партия) избегает слова «Россия» в контексте Украины, заменяя его выражением «эта страна», и так в каждом интервью. Кылварт несколько раз посещал Украину, и о его героических впечатлениях от путешествия мы слышим во время местных выборов с утра до вечера. Как будто это что-нибудь значит.

По мнению Кылварта, слово «оккупация» оскорбительно. Если мы не будем называть вещи своими именами и даже не показывать фотографии, мы продолжим дело оккупантов и Центристской партии. Согласно русскому мировоззрению, или «Русскому миру», Советский Союз принес в Эстонию культуру и освободил Эстонию. Войну России и Владимира Путина не осуждают поименно, говорят о том, насколько плоха война как таковая. Да, война – это плохо. Также и в Советском Союзе учили людей, или как?

Картины, изображающие военные зверства, подверглись критике: там мог быть поясняющий текст. Идя навстречу критикам, можно было бы разместить слова: «Русский мир». Но как политик я бы никогда не вмешивался в работу художника.

19.02.2024. Таллинн. Выставка Hetk на билбордах. Авторы Estookin и Ребека Парбус. Сыпрузэ-пуйестеэ.
19.02.2024. Таллинн. Выставка Hetk на билбордах. Авторы Estookin и Ребека Парбус. Сыпрузэ-пуйестеэ. Фото: Ээро Вабамяги

Итак, что же произошло?

Представители района Ласнамяэ ответили: «Вы знаете, что искусство – это один из способов улучшить психическое здоровье, но выставка, представленная таким образом на этот раз, не служит этой цели». Это, казалось бы, невинное заявление – в данном случае является позицией властей, аргумент, на основании которого выставки, критикующие Россию, можно убрать сейчас или предотвратить их появление позже. И да, это позиция горуправы, если так говорит представитель городских властей. Здесь есть два момента.

Прежде всего, эта позиция неграмотна. Отношение к искусству как к чему-то утилитарному, т. е. такое, что человек должен получить от него какую-то пользу или удовольствие, принижает искусство. Это нивелирует культуру как таковую, приравнивая ее к поеданию гамбургера или принятию ванны: если это приятно, то это хорошо.

Вы можете наслаждаться искусством и не испытывать при этом стыда. Но ценность искусства не связана с тем, приятно оно, лечит здоровье или нет. Также и обратное не всегда верно, например провокация ради провокации – это уловка, а не гарантированная глубина.

Во-вторых, эта позиция демонстрирует советское отношение. Зачем обществу нужно искусство? Но если муниципальный политик забывает свое место и начинает говорить о том, для чего искусство нужно, а для чего – нет, это неправильно. Изобразительное искусство, как литература, театр и музыка, играет роль социальной критики, если автор произведения того пожелает.

В России, конечно, не так: это не свободное, а больное общество. Путин – лишь симптом этого, как писал писатель Михаил Шишкин. Российская Федерация – это Советский Союз 2.0. Если в Таллинне, в свободном мире, шел спектакль Брехта, то в России за два года до этого в Москве вместе со зрителями были арестованы люди, которые ставили и исполняли произведения Брехта, указывает Хвостов.

Ни по эту, ни по ту сторону границы русские никогда не объясняли историю так, как это делали немцы после войны с помощью процесса Vergangenheitsbewältigung (Преодоление прошлого). В России прояснению истории препятствует власть Путина. В Таллинне в русской общине распространению идей либеральной демократии и свободного общества препятствуют городские власти.

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