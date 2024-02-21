МНЕНИЕ ⟩ Роль политиков – беречь свободу, а не подавлять искусство и дискуссии

Прежде всего, эта позиция неграмотна. Отношение к искусству как к чему-то утилитарному, т. е. такое, что человек должен получить от него какую-то пользу или удовольствие, принижает искусство. Это нивелирует культуру как таковую, приравнивая ее к поеданию гамбургера или принятию ванны: если это приятно, то это хорошо.

Вы можете наслаждаться искусством и не испытывать при этом стыда. Но ценность искусства не связана с тем, приятно оно, лечит здоровье или нет. Также и обратное не всегда верно, например провокация ради провокации – это уловка, а не гарантированная глубина.

Во-вторых, эта позиция демонстрирует советское отношение. Зачем обществу нужно искусство? Но если муниципальный политик забывает свое место и начинает говорить о том, для чего искусство нужно, а для чего – нет, это неправильно. Изобразительное искусство, как литература, театр и музыка, играет роль социальной критики, если автор произведения того пожелает.

В России, конечно, не так: это не свободное, а больное общество. Путин – лишь симптом этого, как писал писатель Михаил Шишкин. Российская Федерация – это Советский Союз 2.0. Если в Таллинне, в свободном мире, шел спектакль Брехта, то в России за два года до этого в Москве вместе со зрителями были арестованы люди, которые ставили и исполняли произведения Брехта, указывает Хвостов.

Ни по эту, ни по ту сторону границы русские никогда не объясняли историю так, как это делали немцы после войны с помощью процесса Vergangenheitsbewältigung (Преодоление прошлого). В России прояснению истории препятствует власть Путина. В Таллинне в русской общине распространению идей либеральной демократии и свободного общества препятствуют городские власти.