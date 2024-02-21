В то время как страны бывшего Советского союза страдали от проблем коррупции и верховенства закона, Западная Европа до 2014 года слишком наивно относилась к угрозе со стороны России, заявила бывший член Европарламента Сийри Овийр в подкасте Postimees «Мир в кармане».
Бывший член Европарламента: до аннексии Крыма Европа была слишком наивной
С 2009 года Овийр была заместителем главы делегации Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Украина, а в свой первый срок была членом делегации Армения-Азербайджан-Грузия. Она отмечает, что самой большой проблемой для всех стран была реализация принципов верховенства закона.
«Невозможно было объяснить немцам, англичанам и французам, что за неделю ситуация не изменится. Все это формировалась 80 лет. Население ко всему привыкло, а политики исходят именно от населения», - сказала Овийр, говоря о рекомендациях украинскому парламенту, которые, как казалось изначально, невозможно было одобрить в ЕС.
Овийр рассказала, что встречалась со всеми президентами Украины, начиная с Ющенко, и у всех был разный подход к управлению.
«Ориентация Януковича все-таки была направлена на Россию, он был пропитан ею. Он даже не пытался говорить о чем-то новом, он не понимал, что можно действовать по-другому», - сказала Овийр.
Хотя, по словам Овийр, Порошенко был ориентирован на Запад, у него были свои особенности: «Например, он заменил практически всех прокуроров, которые были причастны к подозрениям в коррупции. Но главным прокурором назначил крестного отца своего сына».
Тогда Порошенко сказал, что доверяет новому генпрокурору, на что Овийр ответила: «Вы-то доверяете, но как это воспримет общество?» Позже Порошенко заменил и генпрокурора.
Аннексия Крыма пришлись на конец второго срока Овийр. «Тогда Европа еще была наивной, там и не думали, что такое произойдет, - сказала Овийр. - Хотя это уже происходило в Грузии в 2008 году».
Одно из сожалений Овийр - что странам Восточной Европы не удалось убедить Западную Европу в опасностях, связанных с зависимостью от российского газа и трубопроводом «Северный поток».
«У меня была возможность задать Ангеле Меркель вопрос, подчеркнув, к чему приведет ситуация, при которой вся Европа станет полностью зависимой, - сказала Овийр. - Меркель не воспользовалась отведенным временем для ответа, а сказала лишь: "Это не политический проект, я не тот человек, которого нужно об этом спрашивать. Это бизнес-проект"».
«Но она не изменила своего мнения, а ситуация воплотилась в реальность. И, конечно, непонятным было то, что, хотя Меркель и выросла в Восточной Германии, она так наивно верила словам России», - добавила Овийр.