Бывший член Европарламента: до аннексии Крыма Европа была слишком наивной

С 2009 года Овийр была заместителем главы делегации Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Украина, а в свой первый срок была членом делегации Армения-Азербайджан-Грузия. Она отмечает, что самой большой проблемой для всех стран была реализация принципов верховенства закона.

«Невозможно было объяснить немцам, англичанам и французам, что за неделю ситуация не изменится. Все это формировалась 80 лет. Население ко всему привыкло, а политики исходят именно от населения», - сказала Овийр, говоря о рекомендациях украинскому парламенту, которые, как казалось изначально, невозможно было одобрить в ЕС.

Овийр рассказала, что встречалась со всеми президентами Украины, начиная с Ющенко, и у всех был разный подход к управлению.

«Ориентация Януковича все-таки была направлена на Россию, он был пропитан ею. Он даже не пытался говорить о чем-то новом, он не понимал, что можно действовать по-другому», - сказала Овийр.

Хотя, по словам Овийр, Порошенко был ориентирован на Запад, у него были свои особенности: «Например, он заменил практически всех прокуроров, которые были причастны к подозрениям в коррупции. Но главным прокурором назначил крестного отца своего сына».

Тогда Порошенко сказал, что доверяет новому генпрокурору, на что Овийр ответила: «Вы-то доверяете, но как это воспримет общество?» Позже Порошенко заменил и генпрокурора.