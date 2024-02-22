Владимир Паламар, директор по коммуникациям Украинской ассоциации Инна Гордиенко, политик Юри Ратас с супругой Карин Ратас на кинофестивале «Темные ночи», ноябрь 2023. Фото: Ассоциация украинских организаций Эстонии

Огромна помощь, которую Эстония оказала беженцам. Нужно понимать, что в истории Эстонии такое впервые. Я помню первую встречу с Каей Каллас в марте 2022 года. Она сказала, что Эстония примет три тысячи. Ей возразили, что будут десятки, если не сотни тысяч. «Но мы не готовы, у нас бюджет на три тысячи!». Может быть, но один Харьков – это два миллиона, а Мариуполь – миллион! Сейчас, когда через Эстонию прошло больше 130 тысяч, понимание масштабов происходящего изменилось. Осталось 68 тысяч, которые получили здесь защиту.

- Этот опыт, вероятно, изменил эстонское общество?

- Несомненно. Этот опыт стал испытанием для эстоноземельцев. Это был экзамен на принятие других моделей поведения. Да и просто по нагрузке на соответствующие департаменты и сервисы. У нас одних пенсионеров 30 тысяч, детей – 16. Где им жить, что им есть, кто их будет учить? И наше государство показало себя зрелым, способным давать помощь, а не только получать. Более того, Эстония способна лоббировать Украину в Европе, потому что хорошо понимает глобальную политику и сознает, к чему приведет нерешительность в коммуникации с Россией.

Кадр из фильма на одном из киноклубов ассоциации. Фото: Ассоциация украинских организаций Эстонии

- Насколько, по вашим оценкам, успешна интеграция жителей Украины в местный контекст? Есть ли у вас примеры такой интеграции? И какие трудности есть на этом пути?