В Facebook можно найти открытую группу, которая посвящена так называемым химиотрассам, или химтрейлам в Эстонии. Она очень активна - новые посты появляются в ней почти каждый день. Возникает вопрос: может ли свободно существовать группа, активно распространяющая псевдонаучную информацию?
Для подписчиков
Группа в Facebook распространяет откровенно псевдонаучную информацию. Законно ли это?
На момент публикации статьи группа насчитывает около 3000 участников. Большая часть постов - это фотографии различных облаков или самолетов, оставляющих за собой длинные белые следы. Как правило, фотографии сопровождаются подписью, где и в какое время самолет якобы распылил химикаты.