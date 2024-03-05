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Группа в Facebook распространяет откровенно псевдонаучную информацию. Законно ли это?

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Своеобразный след от самолета.
Своеобразный след от самолета. Фото: IMAGO/KH

В Facebook можно найти открытую группу, которая посвящена так называемым химиотрассам, или химтрейлам в Эстонии. Она очень активна - новые посты появляются в ней почти каждый день. Возникает вопрос: может ли свободно существовать группа, активно распространяющая псевдонаучную информацию?

На момент публикации статьи группа насчитывает около 3000 участников. Большая часть постов - это фотографии различных облаков или самолетов, оставляющих за собой длинные белые следы. Как правило, фотографии сопровождаются подписью, где и в какое время самолет якобы распылил химикаты.

Фото: Скриншот поста в Facebook.
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