Группа в Facebook распространяет откровенно псевдонаучную информацию. Законно ли это?

В Facebook можно найти открытую группу, которая посвящена так называемым химиотрассам, или химтрейлам в Эстонии. Она очень активна - новые посты появляются в ней почти каждый день. Возникает вопрос: может ли свободно существовать группа, активно распространяющая псевдонаучную информацию?