Coop: стоимость недельной корзины покупок для семьи за год снизилась

«Несмотря на повышение налога с оборота, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена недельной корзины снизилась. Больше всего снижению цен на продовольственную корзину способствовали цены на сливочное масло, мясо и молоко», - рассказал директор по закупкам Coop Eesti Оливер Рист.

По словам Риста, цены на продукты питания достигли своего пика в июле прошлого года, когда недельная корзина покупок для семьи стоила более 86 евро.

Coop рассчитывает цену семейной корзины покупок в своей сети на основе данных о содержимом и количестве корзины покупок для семьи из четырех человек, подготовленных Эстонским институтом конъюнктуры.

В ассортимент входят все основные продукты питания: от картофеля и капусты до молока, хлеба, яиц, мясных продуктов и десертов. При сравнении используются не самые дешевые продукты каждой категории, а продукты, которые люди на самом деле больше всего покупают. Сравнение цен проводилось в начале февраля во всех крупных розничных сетях.