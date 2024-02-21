Ср, 21.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Coop: стоимость недельной корзины покупок для семьи за год снизилась

BNS
Copy
Директор по закупкам Coop Eesti Оливер Рист.
Директор по закупкам Coop Eesti Оливер Рист. Фото: Vallo Kruuser / Coop

В феврале недельный запас продуктов питания для семьи из четырех человек в сети магазинов Coop стоил 75,96 евро. По сравнению с февралем прошлого года стоимость корзины покупок уменьшилась почти на семь евро - в феврале 2023 года корзина для семьи из четырех человек стоила 82,87 евро (-6,91 евро).

«Несмотря на повышение налога с оборота, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена недельной корзины снизилась. Больше всего снижению цен на продовольственную корзину способствовали цены на сливочное масло, мясо и молоко», - рассказал директор по закупкам Coop Eesti Оливер Рист.

По словам Риста, цены на продукты питания достигли своего пика в июле прошлого года, когда недельная корзина покупок для семьи стоила более 86 евро.

Coop рассчитывает цену семейной корзины покупок в своей сети на основе данных о содержимом и количестве корзины покупок для семьи из четырех человек, подготовленных Эстонским институтом конъюнктуры.

В ассортимент входят все основные продукты питания: от картофеля и капусты до молока, хлеба, яиц, мясных продуктов и десертов. При сравнении используются не самые дешевые продукты каждой категории, а продукты, которые люди на самом деле больше всего покупают. Сравнение цен проводилось в начале февраля во всех крупных розничных сетях.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх