По данным Департамента статистики и Startup Estonia, в прошлом году в эстонских стартапах и развивающихся компаниях хотя бы один день работали 17 403 человека. Их средняя брутто-зарплата достигала 4 253 евро, что более чем в два раза превышает среднюю зарплату по Эстонии.
Зарплата в стартапах превысила среднюю по Эстонии более чем в два раза
В эстонских компаниях стартап-сектора самую высокую среднемесячную брутто-зарплату получают сотрудники в возрасте 41-50 лет - их зарплата по состоянию на конец 2023 года составляла 5134 евро в месяц, а также ведущие специалисты из-за границы, чей заработок достигал 4827 евро.
Глава Startup Estonia Еве Пеэтерсон рассказала, что, как и в других секторах, количество рабочих мест в стартап-секторе в прошлом году несколько сократилось. «По сравнению с началом прошлого года количество сотрудников сократилось примерно на четыре процента, что вполне ожидаемо, учитывая текущую экономическую ситуацию и желание предпринимателей сохранить оборот и рентабельность. Это экономически оправдано, и стартапы ничем не отличается от обычных компаний», - сказала Пеэтерсон.
69 процентов или 11 926 сотрудников эстонского стартап-сектора имеют эстонское гражданство, а 29 процентов или 4 988 сотрудников являются иностранцами, из которых 82 процента приехали на работу в Эстонию из-за пределов Европейского союза.
Пеэтерсон отметила, что в Эстонии по-прежнему ощущается острая нехватка талантов, особенно среди ведущих специалистов с конкретными навыками. «По росту средней зарплаты можно сделать вывод, что в первую очередь стартапы отказываются от менее квалифицированных сотрудников, но высокооплачиваемых талантов удерживают и их зарплаты, вероятно, выросли», - сказала руководитель Startup Estonia. По ее словам, привлечение иностранных талантов зачастую является единственной возможностью для развития и роста местных стартапов и развивающихся компаний.
«Однако, в Эстонии установлено ограничение по привлечению рабочей силы из-за рубежа в 0,1 процента населения Эстонии, то есть всего 1303 человека в год. Данная квота действует с 1990-х годов, что явно подрезает крылья технологическому сектору Эстонии», - добавила Пеэтерсон.
Среди граждан Евросоюза в эстонских стартапах и развивающихся компаниях больше всего заняты латыши (131 сотрудник), итальянцы (119 сотрудников), французы (77 сотрудников), испанцы (67 сотрудников) и немцы (64 сотрудника). Из-за пределов Европейского союза наибольшее количество работников приехало в Эстонию из России - в общей сложности 735 человек, но они начали работать в Эстонии до вступления в силу визового запрета в 2022 году.
На втором месте находится Украина, откуда приехало работать 589 человек, за ней следуют Нигерия (317 сотрудников), Индия (282 сотрудника) и Бразилия (262 сотрудника).
По данным Налогово-таможенного департамента, на конец 2023 года крупнейшим работодателем в эстонском стартап-секторе была компания Wise со штатом 1899 человек, за год компания увеличила количество сотрудников на 114 человек. Вторым по величине работодателем был Bolt, в котором работало 1278 человек. В пятерку крупнейших работодателей в секторе стартапов по состоянию на конец прошлого года также вошли Playtech (644 сотрудника), Pipedrive (418 сотрудников) и Veriff (259 сотрудников).
Большинство, 66 процентов работников стартап-сектора имеют высшее образование, то есть степень бакалавра, магистра или доктора. 62 процента сотрудников стартап-сектора - мужчины и 38 процентов - женщины, причем средний сотрудник также достаточно молод - 45 провентов сотрудников в возрасте 31-40 лет и 37 процентов в возрасте 21-30 лет.
Самая большая группа сотрудников эстонского стартап-сектора - это высококвалифицированные специалисты, которые составляют 49 процентов всех сотрудников. На руководящих должностях работают 13 процентов сотрудников, 70 процентов менеджеров - мужчины, 30 процентов - женщины, 23 процента менеджеров - иностранцы. Офисные работники и работники сферы обслуживания клиентов составляют 21 процент рабочей силы, 11 процентов работали техническими специалистами и специалистами среднего звена.
Статистика эстонского стартап-сектора включает как стартап-компании в классическом определении, так и работающие в Эстонии технологические компании, которым более десяти лет или которые заключили сделку купли-продажи, но продолжают работу на эстонском рынке. В статистику входят растущие компании старше десяти лет, технологические компании с глобальным потенциалом, в которых в Эстонии работает не менее 50 сотрудников и которые за последний год заплатили в Эстонии не менее одного миллиона евро налогов на рабочую силу.
Важным критерием является также совокупное увеличение налогов на рабочую силу как минимум на 20 процентов за последние три года.