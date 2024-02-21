Зарплата в стартапах превысила среднюю по Эстонии более чем в два раза

Среди граждан Евросоюза в эстонских стартапах и развивающихся компаниях больше всего заняты латыши (131 сотрудник), итальянцы (119 сотрудников), французы (77 сотрудников), испанцы (67 сотрудников) и немцы (64 сотрудника). Из-за пределов Европейского союза наибольшее количество работников приехало в Эстонию из России - в общей сложности 735 человек, но они начали работать в Эстонии до вступления в силу визового запрета в 2022 году.

На втором месте находится Украина, откуда приехало работать 589 человек, за ней следуют Нигерия (317 сотрудников), Индия (282 сотрудника) и Бразилия (262 сотрудника).

По данным Налогово-таможенного департамента, на конец 2023 года крупнейшим работодателем в эстонском стартап-секторе была компания Wise со штатом 1899 человек, за год компания увеличила количество сотрудников на 114 человек. Вторым по величине работодателем был Bolt, в котором работало 1278 человек. В пятерку крупнейших работодателей в секторе стартапов по состоянию на конец прошлого года также вошли Playtech (644 сотрудника), Pipedrive (418 сотрудников) и Veriff (259 сотрудников).

Большинство, 66 процентов работников стартап-сектора имеют высшее образование, то есть степень бакалавра, магистра или доктора. 62 процента сотрудников стартап-сектора - мужчины и 38 процентов - женщины, причем средний сотрудник также достаточно молод - 45 провентов сотрудников в возрасте 31-40 лет и 37 процентов в возрасте 21-30 лет.

Самая большая группа сотрудников эстонского стартап-сектора - это высококвалифицированные специалисты, которые составляют 49 процентов всех сотрудников. На руководящих должностях работают 13 процентов сотрудников, 70 процентов менеджеров - мужчины, 30 процентов - женщины, 23 процента менеджеров - иностранцы. Офисные работники и работники сферы обслуживания клиентов составляют 21 процент рабочей силы, 11 процентов работали техническими специалистами и специалистами среднего звена.

Статистика эстонского стартап-сектора включает как стартап-компании в классическом определении, так и работающие в Эстонии технологические компании, которым более десяти лет или которые заключили сделку купли-продажи, но продолжают работу на эстонском рынке. В статистику входят растущие компании старше десяти лет, технологические компании с глобальным потенциалом, в которых в Эстонии работает не менее 50 сотрудников и которые за последний год заплатили в Эстонии не менее одного миллиона евро налогов на рабочую силу.

Важным критерием является также совокупное увеличение налогов на рабочую силу как минимум на 20 процентов за последние три года.