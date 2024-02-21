Сохраняйте бдительность: злоумышленники используют в своих целях период декларирования налогов

По данным Департамента полиции и погранохраны, злоумышленники массово рассылают фишинговые электронные письма, в которых утверждается, что, поскольку получатель налоги якобы не уплатил, ему грозит штраф в 1200 евро. Чтобы избежать неприятностей, мошенники предлагают кликнуть помещенную в письме ссылку.

«Ни в коем случае не кликайте ссылки в таких сообщениях, поскольку они приведут вас на поддельный сайт. Там от вас потребуют ввести данные своего банковского счета или карты, якобы чтобы избежать штрафа», - предупреждает полиция.

«Это мошенничество с единственной целью - получить все ваши деньги. Такие сообщения Налогово-таможенный департамент не рассылает», - подчеркнули в полиции.