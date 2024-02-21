Ср, 21.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Порошенко призвал ускорить строительство укреплений на примере Эстонии

Copy
Бывший глава украинского государства Петр Порошенко выступает перед журналистами в Киеве 28 января 2022 года.
Бывший глава украинского государства Петр Порошенко выступает перед журналистами в Киеве 28 января 2022 года. Фото: GENYA SAVILOV

Власти Украины должны немедленно строить укрепления, на это теперь должны быть направлены максимальные ресурсы - как организационные, так и финансовые, и человеческие, сказал лидер партии «Европейская солидарность» и бывший глава государства Петр Порошенко в телепередаче.

«Должна быть страховка. Солдаты должны идти на подготовленные позиции. Или даже отступить, если есть необходимость и такое решение военного руководства, тогда должны быть вторая и третья линии обороны, оборудованные бункеры, оборудованные огневые точки, куда пойдут наши солдаты», - сказал Порошенко.

«В 2014 году я дал каждому главе областного правительства участок фронта, назначил каждому отдельному укрепленному пункту, передовому посту типовой проект и дал два с половиной месяца на строительство. И если областное правительство не справлялось с задачей, то губернатор или заместитель губернатора увольнялись или шли в тюрьму», - напомнил свой опыт пятый президент Украины.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх