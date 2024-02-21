Порошенко призвал ускорить строительство укреплений на примере Эстонии

«Должна быть страховка. Солдаты должны идти на подготовленные позиции. Или даже отступить, если есть необходимость и такое решение военного руководства, тогда должны быть вторая и третья линии обороны, оборудованные бункеры, оборудованные огневые точки, куда пойдут наши солдаты», - сказал Порошенко.

«В 2014 году я дал каждому главе областного правительства участок фронта, назначил каждому отдельному укрепленному пункту, передовому посту типовой проект и дал два с половиной месяца на строительство. И если областное правительство не справлялось с задачей, то губернатор или заместитель губернатора увольнялись или шли в тюрьму», - напомнил свой опыт пятый президент Украины.