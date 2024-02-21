Власти Украины должны немедленно строить укрепления, на это теперь должны быть направлены максимальные ресурсы - как организационные, так и финансовые, и человеческие, сказал лидер партии «Европейская солидарность» и бывший глава государства Петр Порошенко в телепередаче.
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Порошенко призвал ускорить строительство укреплений на примере Эстонии
«Должна быть страховка. Солдаты должны идти на подготовленные позиции. Или даже отступить, если есть необходимость и такое решение военного руководства, тогда должны быть вторая и третья линии обороны, оборудованные бункеры, оборудованные огневые точки, куда пойдут наши солдаты», - сказал Порошенко.