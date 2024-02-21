От Сони Ганди до Юлии Навальной. Жены политиков, которые продолжили дело мужей

После того как Ариас умер в изгнании, Москосо вернулась в Панаму и стала президентом. Ее сестра Руби была первой леди.

Мирейя Москосо родилась в небогатой семье. Она начала работать секретарем, а потом и активистом в президентской кампании своего будущего мужа Арнульфо Арисаса.

Она последовала за ним в изгнание, а после смерти взяла на себя руководство его партией «Арнульфиста», она также участвовала в двух президентских выборах.

Первая попытка закончилась неудачей, а вторая - успехом. Москосо хотела получить государственный контроль над Панамским каналом и пыталась решить некоторые из экологических проблем региона. Однако существовавшие в стране строгие законы против государственных расходов не позволили провести реформы.

Она постепенно утратила симпатии электората, и на второй срок избрана уже не была

Халеда Зия: противостояние с военными и женское образование

Халеда Зия Фото: Robert Nickelsberg

Халеда Зия занимала пост премьер-министра Бангладеш с 1991 по 1996 год, а затем с 2001 по 2006 год. Она была первой женщиной в истории Бангладеш и второй в мусульманском мире (после Беназир Бхутто из Пакистана), возглавившей демократическое правительство в качестве премьер-министра.

Ее муж, Зиаур Рахман, стал президентом в 1977 году. Тогда же он сформировал Националистическую партию Бангладеш (БНП). Он был убит в 1981 году, а его вице-президент Абдус Саттар был свергнут в результате военного переворота генералом Эршадом, объявившим военное положение.

За девять лет его правления Халеду Зия арестовывали семь раз. После того, как Эршад был вынужден подать в отставку, она стала первой женщиной-премьер-министром страны на свободных и всеобщих выборах 27 февраля 1991 года.

Находясь у власти, правительство Зии ввело обязательное бесплатное начальное образование для девочек, увеличило возрастной ценз поступления на государственную службу и выделило наибольшие бюджетные ассигнования на образование в целом.

В 2003 году она добилась принятия закона, по которому для женщин бронировалось 30 мест в 330-местном парламенте.