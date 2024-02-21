С 1 по 15 марта таллиннские родители могут подать заявление на назначение школы по месту жительства детям, идущим 1 сентября 2024 года в первый класс муниципальной школы.
На следующей неделе в Таллинне начнется прием заявлений на зачисление в первый класс
В этом году количество детей, достигших школьного возраста, превышает 4800, что немного больше, чем в предыдущие годы. Родители, которые по данным регистра народонаселения, проживают в Таллинне, могут подать заявление о назначении ребенку школы по месту жительства в период с 1 по 15 марта. Удобнее всего это сделать в среде eKool. Родителям детей, которые уже получили место в школах с общегородским набором, заявление подавать не нужно.
Вице-мэр Андрей Канте отметил, что заявления родителей служат основой для назначения школы. Только таким образом таллиннский департамент образования может получить необходимую информацию о том, в какой школе учатся братья-сестры ребенка, и определить предпочтения семьи при выборе школы.
«Если родитель не подаст заявление или не пришлет извещение об отказе от места в школе, для обучения ребенка будет назначена ближайшая к месту жительства школа в соответствии с адресом в регистре народонаселения, - пояснил Канте. - Поскольку в следующем году грядет большое изменение - начало перехода на эстонский язык обучения, подача заявления особенно важна. Так родители могут выбрать для ребенка либо ближайшую школу с эстонским языком обучения, либо переходящую на эстонский язык школу по месту жительства».
Изменения коснутся и деятельности нескольких столичных школ. Так, Таллиннская тынисмяэская реальная школа, в которую раньше велся общегородской набор, станет школой по месту жительства, за исключением одного класса с общегородским набором. Также в новом учебном году в Таллиннской лиллекюлаской гимназии в здании на Ряэгу не будет проводиться набор в новый 1-й класс.
Согласно закону об основной школе и гимназии, а также действующему в Таллинне порядку, при назначении школы прежде всего принимается во внимание близость школы к месту жительства и обучение братьев-сестер в той же школе. По возможности учитываются также предпочтения родителей. Если желающих попасть в какую-то школу окажется больше, чем имеющихся в ней мест, в расчет принимается время регистрации данных о месте жительства. Посещение подготовительных занятий в школе не является основанием для предоставления места в этой школе.
Родителю, подавшему заявление через eKool, не позднее 20 мая придет извещение по электронной почте. После этого обязательно следует подтвердить согласие с предложенным местом.
В период с 1 по 15 марта заявления в среде eKool можно подавать круглосуточно. В случае необходимости заявления принимает также таллиннский департамент образования (бульвар Эстония, 5а, Таллинн) по понедельникам с 9.00 до 17.45, по вторникам, средам и четвергам с 9.00 до 16.45 и по пятницам с 9.00 до 15.45.