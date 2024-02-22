В Ида-Вирумаа открывается самый дешевый тренажерный зал в Эстонии

Недавно стало известно о том, что осенью 2024 года в Нарве откроется тренажерный зал cети Gym! Это будет четвертый тренажерный зал в третьем по величине городе Эстонии, и его открытия ждут многие любители спорта.
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«Я больше восьми лет посещаю тренажерку, это неотъемлемая часть жизни. Я работаю на заводе, иногда подрабатываю в такси, и адекватные физические нагрузки мне необходимы. Сейчас хожу в MyFitness, а до этого ходил в спортхолл, но цены в Gym! будут сильно ниже, чем в MyFitness, а сам зал намного лучше, чем в спортхолле», - рассказал Rus.Postimees нарвитянин Михаил.
Он добавил, что MyFitness - отличный клуб, но он надеется, что его простят за нелояльность: в конце концов, из-за тяжелого экономического положения в стране любая экономия идет на пользу. Gym! - сеть спортивных залов, которые до этого можно было найти только в Таллинне и Тарту. Его отличает дружелюбная цена и круглосуточная работа.
Стандартный абонемент в MyFitness стоит 46 евро - он дает возможность посещать групповые тренировки и тренажерный зал в любое время, когда открыт клуб. Можно слегка сэкономить, выбрав дневной пакет - тогда месячный абонемент обойдется в 32 евро и посещение MyFitness будет доступно до трех часов дня.
Месячный абонемент в тренажерный зал в нарвском Спортивном холле обойдется в 37 евро, месячный дневной - в 32 евро. Тренажерный зал Пляжного здания Йоаорг обойдется в 35 евро в месяц, возможность посещения зала днем - в 25 евро. Месячный абонемент в новый Gym! обойдется всего лишь в 19 евро. Самым дешевым из всех будет и годовой абонемент в Gym! - он обойдется всего в 199 евро.
Gym! расположится в торговом центре "Кересе", а местные жители, по словам руководителя компании Атса Лахти, давно ожидают появления нового высококлассного спортивного клуба в Нарве.
«С нами напрямую связывались, спрашивая, когда мы планируем открыть в Нарве спортивный зал Gym! Так что мы уже чувствуем, что спрос большой», - сказал Лахти. Он добавил, что у Gym! нет цели конкурировать с другими спортзалами в Нарве.
«Мы хотим предложить людям больше возможностей для занятий спортом. Тренажерные залы Gym! отличаются от других залов уже самой своей концепцией - в нашем случае это только тренажерный зал, поэтому мы не предлагаем групповые тренировки в наших клубах», - пояснил Лахти, добавив, что клубы Gym! работают по принципу самообслуживания, и это позволяет обеспечить круглосуточный доступ к тренировкам через мобильный телефон.
Таким образом, Gym! может предложить тренажерный зал с самым современным оборудованием, но по лучшим ценам в Эстонии.
«Я хожу в зал в спортхолле потому, что это очень близко к дому, и абонемент у них дешевле, чем в MyFitness. В этом зале у меня работает мой тренер, и все тренажеры мне уже знакомы. Но теперь подумаю о смене - это все-таки значительно дешевле!» - рассказала жительница Нарвы Евгения.