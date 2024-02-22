В Ида-Вирумаа открывается самый дешевый тренажерный зал в Эстонии

«Я больше восьми лет посещаю тренажерку, это неотъемлемая часть жизни. Я работаю на заводе, иногда подрабатываю в такси, и адекватные физические нагрузки мне необходимы. Сейчас хожу в MyFitness, а до этого ходил в спортхолл, но цены в Gym! будут сильно ниже, чем в MyFitness, а сам зал намного лучше, чем в спортхолле», - рассказал Rus.Postimees нарвитянин Михаил.

Он добавил, что MyFitness - отличный клуб, но он надеется, что его простят за нелояльность: в конце концов, из-за тяжелого экономического положения в стране любая экономия идет на пользу. Gym! - сеть спортивных залов, которые до этого можно было найти только в Таллинне и Тарту. Его отличает дружелюбная цена и круглосуточная работа.

Стандартный абонемент в MyFitness стоит 46 евро - он дает возможность посещать групповые тренировки и тренажерный зал в любое время, когда открыт клуб. Можно слегка сэкономить, выбрав дневной пакет - тогда месячный абонемент обойдется в 32 евро и посещение MyFitness будет доступно до трех часов дня.