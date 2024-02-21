Каллас – Шольцу: у нас мало времени, мы должны быть решительными

Премьер-министр поблагодарила канцлера за ведущую роль в поддержке Украины. «Увеличение помощи со стороны Германии побудит и другие страны вносить более серьезный вклад в победу Украины», – сказала Каллас.

«Но помимо двухсторонних пакетов помощи необходимо увеличить помощь Европейского союза в целом, прежде всего через Европейский фонд мира», – добавила она.

Каллас подчеркнула необходимость увеличения инвестиций в развитие европейской оборонной промышленности. «Необходимо укреплять оборону, а также отправлять больше оружия и боеприпасов на Украину. У нас мало времени, поэтому мы должны быть решительными», – сказала она.

Кроме того, премьер-министр подчеркнула важность использования активов Центробанка России для восстановления Украины. «Россия должна компенсировать государству и народу ущерб, нанесенный войной. Это правильно и справедливо», – сказала Каллас.

Премьер-министр также выступила в качестве почетного гостя с речью на ужине Matthiae-Mahl в Гамбурге, который проводится с 1356 года. В нем, среди прочих, в качестве почетных гостей принимали участие Жан-Клод Юнкер, Джастин Трюдо, Дэвид Кэмерон, Хелле Торинг-Шмидт, а в 1994 году – президент Эстонии Леннарт Мери.