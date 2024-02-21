Бывшая ученица Леванди: все было именно так, как пишут

- Все, что написано, верно. Так оно и было на самом деле, - вспомнила она свой опыт общения с тренером, вокруг которой сегодня утром разгорелся скандал. - Такие словесные оскорбления я тоже получала на каждой тренировке. Была одна тренировка, на которой она не позволила мне выйти на лед просто потому, что у него нее было настроения сегодня со мной заниматься.

Много раз было и так, что она просто прогоняла меня со льда, потому что у меня ничего не получалось. Когда-то мы были на одном уровне с Эвой-Лоттой Кийбус, но я раньше нее начала прыгать более сложные прыжки. Начала их прыгать с другими тренерами. И тогда она запретила мне заниматься со всеми другими тренерами и просто начала меня игнорировать.

- Когда произошли эти инциденты, что было далее? Вы поменяли тренера или школу фигурного катания?