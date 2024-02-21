Ср, 21.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ФОТО ⟩ Недалеко от Таллинна под лед провалился бульдозер

Тарво Мадсен Мадис Вельтман
Copy
Место, где бульдозер провалился под лед.
Место, где бульдозер провалился под лед. Фото: Madis Veltman / Postimees

В венекюласком карьере бульдозер провалился под лед и затонул. Водитель, находившийся внутри бульдозера, смог выбраться из кабины.

Согласно наводке, полученной Posrimees, в венекюласком карьере затонул бульдозер, внутри которого находился человек. Сообщается, что бульдозер ушел на глубину около 13 метров.

По данным представителя Спасательного департамента, бульдозер с водителем действительно ушел под воду, однако водитель смог выбраться из кабины и не пострадал. В полдень спасательные работы все еще продолжались: спасатели пытаются выяснить, представляет ли затонувший бульдозер какую-либо угрозу водоему.

Место, где бульдозер провалился под лед.
Место, где бульдозер провалился под лед. Фото: Madis Veltman
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх