ФОТО ⟩ Недалеко от Таллинна под лед провалился бульдозер

Согласно наводке, полученной Posrimees, в венекюласком карьере затонул бульдозер, внутри которого находился человек. Сообщается, что бульдозер ушел на глубину около 13 метров.

По данным представителя Спасательного департамента, бульдозер с водителем действительно ушел под воду, однако водитель смог выбраться из кабины и не пострадал. В полдень спасательные работы все еще продолжались: спасатели пытаются выяснить, представляет ли затонувший бульдозер какую-либо угрозу водоему.