Премьер-министр Эстонии: Леннарт Мери предупреждал о возможных действиях России

В своей речи Каллас призвала весь свободный мир честно взглянуть на себя. «Суровая правда такова, что в Украине начнут заканчиваться боеприпасы, если мы быстро их не доставим. Долгосрочные обещания важны, но на войне успех сопутствует тому, у кого больше боеприпасов», – сказал Каллас.

Премьер-министр Эстонии также обратила внимание на то, что диктаторы очень хорошо осведомлены о проводящихся в демократических странах выборах. «Диктаторы думают, что выборы – это наша слабость. Но если победа – наша ясная цель и у нас есть стратегия для достижения этой цели, тогда демократия – это наша сила и наша мощь», – сказала Каллас. Премьер-министр добавила, что поэтому крайне важно, чтобы Украина получала помощь независимо от партийно-политических проблем или результатов выборов.

В своей речи Каллас отметила, что демократические правительства должны убедить и свою общественность. «Вот почему мы должны открыто и честно говорить людям об окружающих опасностях, – сказала она. – Именно поэтому разведслужбы Эстонии открыто делятся своими анализами и оценками. Обмен информацией гарантирует, что эстонское общество, а также наши друзья и партнеры за рубежом будут осведомлены и смогут адекватно оценить Россию. Открытость делает общество более устойчивым и лишает врага возможности использовать элемент неожиданности в качестве оружия против нас», – добавила она.

Праздничный ужин Matthiae-Mahl проводится с 1356 года, что делает его одним из самых древних непрерывных мероприятий такого рода в мире. Среди прочих, в нем в качестве почетных гостей принимали участие Жан-Клод Юнкер, Джастин Трюдо, Дэвид Кэмерон, Хелле Торинг-Шмидт, а в 1994 году – президент Эстонии Леннарт Мери. В этом году на мероприятии также выступили федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и мэр Гамбурга Петер Ченчер.