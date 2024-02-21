Вчера вечером премьер-министр Кая Каллас в качестве почетного гостя на ужине Matthiae-Mahl, который проводится в Гамбурге с 1356 года, выступила с речью.
Премьер-министр Эстонии: Леннарт Мери предупреждал о возможных действиях России
Премьер-министр Кая Каллас в своем выступлении отметила, что ровно тридцать лет назад в этом же зале перед немецким народом выступал президент Леннарт Мери. Каллас процитировала пророческие слова Леннарта Мери и напомнила, что уже тогда президент Эстонии предупреждал об опасности принятия желаемого за действительное в отношении России и пояснила, что империалистическая идеология России не исчезла. «Что, если бы мы уже тогда прислушались к этим предупреждениям?» – спросила Каллас.
Она напомнила, что тридцать лет назад в этом же зале находился и тогдашний заместитель мэра Санкт-Петербурга Владимир Путин. «Меткие слова президента Мери в адрес России заставили Путина демонстративно покинуть зал в знак протеста. Уже тогда уход Путина показал его истинное лицо. Многие просто не поняли смысла или не захотели обратить на него внимание. В Мюнхене в 2007 году, когда Путин уже занимал пост президента, он еще более четко выразил свою империалистическую идеологию», – сказала Каллас.
Говоря о Мюнхенской конференции по безопасности, Каллас также напомнила о словах президента Украины Владимира Зеленского, сказанных им несколько дней назад: «Пожалуйста, не спрашивайте Украину, когда закончится война. Спрашивайте себя, почему Путин до сих пор способен ее продолжать». Каллас отметила также, что мы должны ответить на этот вопрос – не только словами, но и делом. «Мы должны верить в победу Украины. Когда мы не верим, мы не действуем», – подчеркнула она.
В своей речи Каллас призвала весь свободный мир честно взглянуть на себя. «Суровая правда такова, что в Украине начнут заканчиваться боеприпасы, если мы быстро их не доставим. Долгосрочные обещания важны, но на войне успех сопутствует тому, у кого больше боеприпасов», – сказал Каллас.
Премьер-министр Эстонии также обратила внимание на то, что диктаторы очень хорошо осведомлены о проводящихся в демократических странах выборах. «Диктаторы думают, что выборы – это наша слабость. Но если победа – наша ясная цель и у нас есть стратегия для достижения этой цели, тогда демократия – это наша сила и наша мощь», – сказала Каллас. Премьер-министр добавила, что поэтому крайне важно, чтобы Украина получала помощь независимо от партийно-политических проблем или результатов выборов.
В своей речи Каллас отметила, что демократические правительства должны убедить и свою общественность. «Вот почему мы должны открыто и честно говорить людям об окружающих опасностях, – сказала она. – Именно поэтому разведслужбы Эстонии открыто делятся своими анализами и оценками. Обмен информацией гарантирует, что эстонское общество, а также наши друзья и партнеры за рубежом будут осведомлены и смогут адекватно оценить Россию. Открытость делает общество более устойчивым и лишает врага возможности использовать элемент неожиданности в качестве оружия против нас», – добавила она.
Праздничный ужин Matthiae-Mahl проводится с 1356 года, что делает его одним из самых древних непрерывных мероприятий такого рода в мире. Среди прочих, в нем в качестве почетных гостей принимали участие Жан-Клод Юнкер, Джастин Трюдо, Дэвид Кэмерон, Хелле Торинг-Шмидт, а в 1994 году – президент Эстонии Леннарт Мери. В этом году на мероприятии также выступили федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и мэр Гамбурга Петер Ченчер.