Долой визуальный мусор: Таллинн очистит улицы от бесполезных указателей

Глава таллиннского департамента транспорта Индрек Гайлан пояснил, что цель принятого решения - привести в порядок городское пространство. «Следует применить системный подход, так как в некоторых местах города указатели развешаны рядом и в избыточном количестве, что нарушает визуальный облик улиц», - отметил он.

«Эта необходимость подкрепляется и тем, что традиционный способ использования указателей на уличных столбах в эпоху цифровых навигационных средств становится все менее актуальным. Все важные направления уже давно доступны в популярных приложениях, таких, как Waze и Google Maps, либо по адресам на сайтах. Поэтому мы не видим необходимости добавлять новые указатели и начнем постепенно сокращать их количество», - добавил Гайлан.

Новые указатели и знаки предприятий обслуживания устанавливаться не будут, а ликвидация старых сначала будет проходить от улицы к улице, например, в ходе реконструкции. На сегодняшний день уже убраны указатели местоположения фирм с Кадака-теэ.