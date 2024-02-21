Cуд отменил штраф ученому Тартуского университета, назначенный за нарушение ограничений на деятельность

Эаметса обвинили в заключении и подписании от имени Тартуского университета в качестве декана факультета социальных наук «Соглашения о сотрудничестве в проведении научных исследований» с фондом Pere Sihtkapital, членом совета которого Эаметс являлся.

Согласно обвинительному заключению, Эаметс тем самым нарушил запрет на ограничение на деятельность, предусмотренный в антикоррупционном законе, согласно которому должностному лицу запрещается совершать действия или решения, если решение или действие совершаются в отношении интересов самого должностного лица или лица, связанного с ним.

По мнению суда, человек не виновен, если он не осознает запрета на свой поступок и если такая ошибка для него неизбежна. Суд установил, что Эаметс пытался выяснить, имеет ли он право заключать и подписывать договор о сотрудничестве от имени Тартуского университета, будучи членом правления фонда Pere Sihtkapital.

Он обратился за советом по этой теме к квалифицированным юристам, но не получил от них сведений о том, что при заключении договора возникнет конфликт интересов. Суд убежден, что это были надежные и квалифицированные консультанты и что Рауль Эаметс руководствовался их мнением при заключении договора.

Решение не вступило в силу, его можно обжаловать в Госсуде в течение 30 дней.

Кроме того, суд принял решение о выплате 3905 евро в пользу Эаместа для покрытия расходов на гонорар, выплаченный адвокату ученого.