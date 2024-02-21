Тартуский уездный суд постановил отменить решение Лыунаского отдела Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Департамента полиции и погранохраны, которым Рауль Эаметс был наказан штрафом в размере 400 евро за нарушение ограничения на деятельность. Суд постановил закрыть производство по делу о проступке в отношении Рауля Эаметса, поскольку его деяние не имеет признаков проступка.
Cуд отменил штраф ученому Тартуского университета, назначенный за нарушение ограничений на деятельность
Эаметса обвинили в заключении и подписании от имени Тартуского университета в качестве декана факультета социальных наук «Соглашения о сотрудничестве в проведении научных исследований» с фондом Pere Sihtkapital, членом совета которого Эаметс являлся.
Согласно обвинительному заключению, Эаметс тем самым нарушил запрет на ограничение на деятельность, предусмотренный в антикоррупционном законе, согласно которому должностному лицу запрещается совершать действия или решения, если решение или действие совершаются в отношении интересов самого должностного лица или лица, связанного с ним.
По мнению суда, человек не виновен, если он не осознает запрета на свой поступок и если такая ошибка для него неизбежна. Суд установил, что Эаметс пытался выяснить, имеет ли он право заключать и подписывать договор о сотрудничестве от имени Тартуского университета, будучи членом правления фонда Pere Sihtkapital.
Он обратился за советом по этой теме к квалифицированным юристам, но не получил от них сведений о том, что при заключении договора возникнет конфликт интересов. Суд убежден, что это были надежные и квалифицированные консультанты и что Рауль Эаметс руководствовался их мнением при заключении договора.
Решение не вступило в силу, его можно обжаловать в Госсуде в течение 30 дней.
Кроме того, суд принял решение о выплате 3905 евро в пользу Эаместа для покрытия расходов на гонорар, выплаченный адвокату ученого.