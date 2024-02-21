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Не молчите! Насилие в спорте не редкость и жертвы чаще всего дети

Инна Мельникова
, cпортивный редактор
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Многие родители даже не подозревают, что происходит с ребенком на тренировке.
Многие родители даже не подозревают, что происходит с ребенком на тренировке. Фото: FREDERIC J. BROWN

Скандал с тренером по фигурному катанию Анной Леванди, которую обвинили в неподобающем обращении со своими подопечными, выявил еще одну проблему: очень часто спортсмены по разным причинам боятся выступать против тренеров, которые могут откровенно их унижать и ломать. Дети в силу своего возраста не могут правильно оценить ситуацию, а становясь старше продолжают принимать ситуацию, считая ее нормой.

Получается так, что моральное (а иногда и физическое) насилие длится годами. Родители об этом не подозревают, дети терпят… Пока кто-то наконец не осмеливается рассказать все как есть. Как распознать ненадлежащее обращение, что делать, где искать помощи?

На вопросы Postimees, связанные со случаями неподобающего отношения к спортсменам, ответила Илона Кивиск, специалист Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики (EADSE), специализирующаяся именно на этой проблеме.

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