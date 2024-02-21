Скандал с тренером по фигурному катанию Анной Леванди, которую обвинили в неподобающем обращении со своими подопечными, выявил еще одну проблему: очень часто спортсмены по разным причинам боятся выступать против тренеров, которые могут откровенно их унижать и ломать. Дети в силу своего возраста не могут правильно оценить ситуацию, а становясь старше продолжают принимать ситуацию, считая ее нормой.
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Не молчите! Насилие в спорте не редкость и жертвы чаще всего дети
Получается так, что моральное (а иногда и физическое) насилие длится годами. Родители об этом не подозревают, дети терпят… Пока кто-то наконец не осмеливается рассказать все как есть. Как распознать ненадлежащее обращение, что делать, где искать помощи?