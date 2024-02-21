Не молчите! Насилие в спорте не редкость и жертвы чаще всего дети

Скандал с тренером по фигурному катанию Анной Леванди, которую обвинили в неподобающем обращении со своими подопечными, выявил еще одну проблему: очень часто спортсмены по разным причинам боятся выступать против тренеров, которые могут откровенно их унижать и ломать. Дети в силу своего возраста не могут правильно оценить ситуацию, а становясь старше продолжают принимать ситуацию, считая ее нормой.