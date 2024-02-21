Эстонские деревообработчики обеспокоены случаями обхода санкций на импорт российской древесины

«Проблема хоть и невелика, но она существует», - сообщил исполнительный директор EMPL Хенрик Вялья. - Помимо недобросовестной конкуренции, которую создает древесина российского происхождения, поставляемая по значительно более низким ценам, это еще и глубоко неэтичная практика, которую союз и входящие в него предприятия решительно осуждают».

«Мы относимся к торговле с Россией с максимальной бдительностью, в случае подозрений опрашиваем перевозчиков, связываемся с иностранными коллегами, чтобы получить больше информации о конкретном предприятии и его грузе, и так далее. Однако если документы в порядке и товар соответствует документам, таможенные органы обязаны его оформить, потому что, согласно нормам права, мы можем руководствоваться только действующими правилами. Но это не означает, что мы не относимся к перемещению любых денежных средств в Россию с максимальной бдительностью. Привлечение внимания EMPL к идее санкций и этическим аспектам очень важно», - добавил Рауам.