Cоюз лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии (EMPL) сообщил, что уже более года сотрудничает с Налогово-таможенным департаментом Эстонии (MTA), пытаясь противостоять импорту в Евросоюз древесины российского и белорусского происхождения по различным схемам, в обход санкций.
Эстонские деревообработчики обеспокоены случаями обхода санкций на импорт российской древесины
«Проблема хоть и невелика, но она существует», - сообщил исполнительный директор EMPL Хенрик Вялья. - Помимо недобросовестной конкуренции, которую создает древесина российского происхождения, поставляемая по значительно более низким ценам, это еще и глубоко неэтичная практика, которую союз и входящие в него предприятия решительно осуждают».
Поэтому EMPL тесно сотрудничает с MTA, предоставляя информацию как о конкретных случаях, когда предприятиям предлагали древесину сомнительного происхождения, так и о различных схемах.
«Санкции направлены на предотвращение поступления в Россию ресурсов, которые она использует для ведения войны в Украине», - напомнил начальник отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента Валерий Рауам.
«Мы относимся к торговле с Россией с максимальной бдительностью, в случае подозрений опрашиваем перевозчиков, связываемся с иностранными коллегами, чтобы получить больше информации о конкретном предприятии и его грузе, и так далее. Однако если документы в порядке и товар соответствует документам, таможенные органы обязаны его оформить, потому что, согласно нормам права, мы можем руководствоваться только действующими правилами. Но это не означает, что мы не относимся к перемещению любых денежных средств в Россию с максимальной бдительностью. Привлечение внимания EMPL к идее санкций и этическим аспектам очень важно», - добавил Рауам.
11 июля 2022 года вступили в силу санкции ЕС, запрещающие импорт в ЕС древесины и лесоматериалов из России и Беларуси.