Сегодня утром стало известно, что бывшие ученицы и их родители обвиняют тренера по фигурному катанию Анну Леванди в моральном и физическом насилии. Муж тренера, бронзовый призер Олимпийских игр по двоеборью Аллар Леванди, написал в социальных сетях, что грустно и беспомощно видеть, как происходит односторонняя отмена.
Муж Анны Леванди Аллар: почему вы молчали все эти годы?
«У вас нет ни стыда, ни совести, - пишет Аллар Леванди в Facebook. - То, как распространяется клевета о человеке, который дал тебе 110 и более процентов. Как мы дошли до такого уровня злости, что ее невозможно сдержать?
Почему вы молчали все эти годы, когда, по вашему мнению, была проблема и говорите лишь сейчас? Взяли все, что можно, а теперь вонзаете нож в спину. Даже животные ведут себя человечнее того, что вы делаете сейчас.
И еще. Чтобы решить проблему, о ней всегда говорят с глазу на глаз, а не за спиной.
Для того, чтобы взойти на вершину, есть только один путь – пахать. Анна пыталась вам это донести, но как видно, это было впустую.
И еще хочу сказать всем тренерам: не пытайтесь научить летать тех, кто к этому неспособен.
Анна, я поддерживаю тебя!»