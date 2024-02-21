Муж Анны Леванди Аллар: почему вы молчали все эти годы?

«У вас нет ни стыда, ни совести, - пишет Аллар Леванди в Facebook. - То, как распространяется клевета о человеке, который дал тебе 110 и более процентов. Как мы дошли до такого уровня злости, что ее невозможно сдержать?

Почему вы молчали все эти годы, когда, по вашему мнению, была проблема и говорите лишь сейчас? Взяли все, что можно, а теперь вонзаете нож в спину. Даже животные ведут себя человечнее того, что вы делаете сейчас.

И еще. Чтобы решить проблему, о ней всегда говорят с глазу на глаз, а не за спиной.

Для того, чтобы взойти на вершину, есть только один путь – пахать. Анна пыталась вам это донести, но как видно, это было впустую.

И еще хочу сказать всем тренерам: не пытайтесь научить летать тех, кто к этому неспособен.

Анна, я поддерживаю тебя!»