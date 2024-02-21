Обращение Анны Леванди: происходящее не умещается в моей голове

Мы публикуем обращение Анны Леванди в неизменном виде.

Дорогое спортивное сообщество, дорогое сообщество фигурного катания, дорогие друзья!

Сегодня в программе ETV «Очевидец» (эст. Pealtnägija - прим. пер.) я дала самое сложное интервью в моей жизни. Дорогие ученики, если в процессе тренерской работы я казалась вам слишком строгой или, что еще хуже, вы восприняли мои слова как злонамеренные, то мне очень жаль. Искренне. Я никогда не желала никому зла.

То, что происходит сейчас, шокирует меня. Некоторые из моих бывших учеников и их родители выдвигают против меня всевозможные обвинения. До сих пор я верила добрым словам, сказанным во время нашего сотрудничества, благодарностям, написанным в постах, восхваляющих совместную работу, радости от достижений и благодарности, которой со мной делились.

Я люблю свою работу. Я люблю фигурное катание и всех своих учеников, как тех, кто сейчас на льду, так и тех, кто был со мной на льду в прошлом.