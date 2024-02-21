Бывшие ученики и родители обвиняют известного тренера по фигурному катанию Анну Леванди в психологическом и физическом насилии. В своем заявлении Леванди сказала, что она очень эмоциональна и что путь к вершине спортивного мира нелегок. В то же время она опубликовала письмо Евы-Лотты Кийбус, из которого следует, что они с фигуристкой разошлись полюбовно.
Обращение Анны Леванди: происходящее не умещается в моей голове
Мы публикуем обращение Анны Леванди в неизменном виде.
Дорогое спортивное сообщество, дорогое сообщество фигурного катания, дорогие друзья!
Сегодня в программе ETV «Очевидец» (эст. Pealtnägija - прим. пер.) я дала самое сложное интервью в моей жизни. Дорогие ученики, если в процессе тренерской работы я казалась вам слишком строгой или, что еще хуже, вы восприняли мои слова как злонамеренные, то мне очень жаль. Искренне. Я никогда не желала никому зла.
То, что происходит сейчас, шокирует меня. Некоторые из моих бывших учеников и их родители выдвигают против меня всевозможные обвинения. До сих пор я верила добрым словам, сказанным во время нашего сотрудничества, благодарностям, написанным в постах, восхваляющих совместную работу, радости от достижений и благодарности, которой со мной делились.
Я люблю свою работу. Я люблю фигурное катание и всех своих учеников, как тех, кто сейчас на льду, так и тех, кто был со мной на льду в прошлом.
Я делаю и буду делать для спортсменов все, что в моих силах. На этом пути не обходится без эмоций, потому что я прямолинейна и честна, но никогда не делала что-либо злонамеренно. Я никогда не желала никому зла. Я не безупречна, но большинство обвинений - просто клевета, поэтому я не собираюсь опровергать их здесь одно за другим. Я беседовала с руководством Федерации фигурного катания, чтобы опровергнуть ложь и внести ясность в то, как проходит тренировочный процесс топ-спортсмен.
Спорт высоких достижений - это попытка преодолеть человеческие пределы, что физически и эмоционально чрезвычайно сложно. В команде, которая включает спортсмена, тренера и родителя, иногда возникают разногласия. Но они преодолеваются, потому что все движутся вместе к общей цели.
Я по своей натуре страстна и ориентирована на достижения, и определенно очень эмоциональна. Если цель - достичь вершины, вы не можете смириться с посредственностью. Путь к вершине спортивного мира не может быть лне может быть похож на легкий пируэт на катке в центре города. Это огромный труд и самопожертвование, которая, к сожалению, сопровождается страданиями, неудачами, потом, болью и слезами. Это жертва, которую приносят все - спортсмены, тренеры, наши семьи и близкие.
Иногда из-за напряжения, усталости или эмоций могут быть допущены ошибки. Я искренне прошу прощения за все оскорбления и обиды, которые у кого-то могли возникнуть. Я постараюсь извлечь из этого урок.
Наконец, я бы хотела привести здесь письмо, которым я очень дорожу. Это письмо Ева-Лотта прислала мне два года назад, когда решила продолжить свое обучение в Нидерландах. Мы разошлись полюбовно, поддерживая друг друга. Происходящее не умещается у меня в голове.
Анна