Вообще-то, как говорит президент Bocuse d'Or в Эстонии Димитрий Демьянов, кухня этого всемирного конкурса - выше даже самой высокой. И повара Эстонии, начиная с 2007 года, доказывают, что они - профессионалы мирового уровня.

Всемирный конкурс поварского искусства Bocuse d’Or проводится раз в два года. Финал по многолетней традиции проходит по нечетным годам во французском Лионе, родине основателя конкурса Поля Бокюза, а по четным - проводятся региональные отборочные туры. Европейский отборочный тур состоится 19-20 марта в Тронхейме, Норвегия. Подготовка к нему идет уже несколько месяцев.