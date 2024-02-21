Саперы продолжают уничтожать найденную в доме в Ярвамаа взрывчатку, постоянно гремят взрывы

По словам руководителя работ по деминированию Тоомаса Строо, найденное вещество уничтожается. «И вчера, и сегодня мы поэтапно работали над определением количества найденного там взрывчатого вещества и над безопасным обезвреживанием найденного», - отметил он.

По словам руководителя саперных работ, взрывчатое вещество уничтожается в течение дня, поэтому в этом регионе слышны взрывы. Проживающих в непосредственной близости людей спасатели и полиция периодически информируют о происходящем.

По предварительной оценке, работы продлятся как минимум до позднего вечера среды. «Определенный срок окончания работ указать невозможно, и мы просим жителей учесть, что работы вполне могут продолжиться и завтра», - сказал в среду руководитель деминирования.

Полиция оцепила опасную зону в районе многоквартирных домов по Оя-теэ; передвижение людей там в настоящее время ограничено. Жители многоквартирных домов нашли временные места проживания у родственников. Другим проживающим на Оя-теэ лицам гарантирован доступ домой альтернативными путями. Людей пустят обратно в свои дома при первой возможности.

Работы по деминированию проводят саперы Восточной и Северо-Эстонской саперной группы, охрану обеспечивают спасатели из Аравете, машины «Скорой помощи» и полицейские патрули.

В понедельник, 19 февраля, в деревне Янеда волости Тапа произошел взрыв: 66-летний мужчина поджег порошок, который он держал в руке, и тот взорвался. Пострадавшего доставили в больницу. Следственная группа и саперы обнаружили в доме пострадавшего, который находится в Кяравете, и другие взрывчатые вещества.