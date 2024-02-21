Очередное испытание ракеты «Трайдент» ВМС Британии закончилось неудачей. Почему это важно?

Вторая подряд неудача - большое разочарование как для королевских ВМС Великобритании, так и для американского производителя ракет «Трайдент».

За тренировочным запуском в январе на борту HMS Vanguard наблюдали лично британский министр обороны Грант Шаппс и командующий ВМС.

Предполагалось, что ракета пролетит несколько тысяч миль, прежде чем безопасно приземлится в Атлантическом океане между Бразилией и Западной Африкой. Вместо этого ракета упала в океан недалеко от места запуска.

Высокая стоимость «Трайдентов» не позволяет Британии часто проводить испытания. Каждая ракета обходится британскому военному бюджету примерно в 17 млн фунтов стерлингов.

Предыдущий тестовый запуск состоялся в 2016 году и тоже неудачно - тогда ракета полетела, но отклонилась от курса.

Запуск в 2016 году производился с подлодки HMS Vengeance у побережья Флориды по воображаемой морской цели у берегов Западной Африки, но ракета повернула в сторону США.

«Самая надежная система в мире»

Причины неудач держатся в секрете. При этом в своем заявлении после январского запуска министерство обороны Великобритании высоко оценило боеспособность авианосца HMS Vanguard и экипажа и заверило в эффективности британских средств ядерного сдерживания.

Посте неудачи с «Трайдентом» министр обороны Великобритении Грант Шэппс заверил, что эта система вооружений остается надежной, грозной и эффективной. По его словам, «аномалии» случаются, а неудачный запуск - это отдельное явление, а не системная проблема.