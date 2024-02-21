ФОТО И ВИДЕО ⟩ Пожар в торговом центре Kristiine: пострадали три магазина, некоторое время они будут закрыты

Поднимавшийся над торговым центром дым было видно издалека. В пресс-службе Спасательного департамента сообщили, что на складе торгового центра со стороны железнодорожной станции Lilleküla начался пожар, дым шел в том числе с крыши.

По словам руководителя торгового центра Kristiine Кристьяна Маарооса, от пожара пострадал склад мебели, но дым распространился и на зону обслуживания клиентов.

По первоначальным данным, пострадали расположенные на первом этаже Jysk, Euronics и Klick, некоторое время эти магазины будут закрыты. «Дым распространился и на другие части торгового центра, мы активно работаем над восстановлением качества воздуха в помещениях, проводится более точная оценка ущерба», - добавил он.

Маароос поблагодарил работников торгового центра и охранников, которые отреагировали на сигнал пожарной тревоги и быстро вывели посетителей из здания. «И спасибо сотрудникам Спасательного департамента, быстрая и оперативная работа которых уберегла нас от худшего», - сказал он.

Читатель, находившийся в торговом центре, рассказал Postimees, что никто не паниковал, все посетители центра действовали согласно правилам и нормам пожарной безопасности.

Советник по связям с общественностью Спасательного департамента Дарья Денисова сообщила, что, сегодня в 16:16 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в торговом центре Kristiine.

«На место происшествия направлены крупные силы. Первые прибывшие спасатели уже находятся на месте и вошли в центр для поиска источника возгорания», - проинформировала она.

«Спасательный департамент просит всех жителей района держать закрытыми двери и окна в своих домах и отключить принудительную вентиляцию. По возможности избегайте пребывания в опасной зоне!» - добавила Денисова.

Посетители торгового центра эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.