ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Таллинне открытым пламенем горел торговый центр Kristiine

Поднимавшийся над торговым центром дым было видно издалека.

В пресс-службе Спасательного департамента сообщили, что на складе торгового центра со стороны железнодорожной станции Lilleküla начался пожар, дым шел в том числе с крыши.



Читатель, находившийся в центре, рассказал Postimees, что никто не паниковал, все посетители центра действовали согласно правилам и нормам пожарной безопасности.

Дарья Денисова, советник по связям с общественностью Спасательного департамента, сообщила, что, сегодня в 16:16 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в торговом центре Kristiine.

«На место происшествия направлены крупные силы. Первые прибывшие спасатели уже находятся на месте и вошли в центр для поиска источника возгорания», - проинформировала она.

«Спасательный департамент просит всех жителей района держать закрытыми двери и окна в своих домах и отключить принудительную вентиляцию. По возможности избегайте пребывания в опасной зоне!» - добавила Денисова.

На месте пожара работают более десяти спасательных команд и волонтеры. Посетители торгового центра эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам руководителя Kristiine Keskus Кристьяна Маарооса, задымлены служебные помещения центра, поэтому здание будет закрыто для посетителей как минимум на сегодняшний день.

Маароос подчеркнул, что сейчас самое главное - обеспечить доступ к центру экстренных служб.

«После проведения спасательных работ мы обязательно дадим дополнительную информацию о том, как скоро мы сможем вновь открыть торговый центр», - добавил он.