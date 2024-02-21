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ЭРККИ КООРТ ⟩ «Вас беспокоят из ФСБ! Вы согласны немного повандальничать»?

Эркки Коорт
, эксперт по безопасности
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Эркки Коорт.
Эркки Коорт. Фото: Remo Tõnismäe Remo Tõnismäe
  • Гибридные атаки российских спецслужб учащаются по всей Европе
  • Помимо обычных угроз, необходимо быть готовым и к гибридным угрозам
  • Москва добивается скорее противоположного желаемому результата

Опубликованная Полицией безопасности и прокуратурой информация о выявлении атак российских спецслужб на эстонское общественное пространство и на министра внутренних дел беспрецедентна, но не неожиданна, пишет Эркки Коорт, эксперт по безопасности Postimees и Академии МВД.

Эстония находится под давлением российских спецслужб с момента восстановления независимости. Обычный человек может замечать это не слишком часто, но это происходило всегда. Российская разведывательная и раскольническая деятельность не прекращалась ни на мгновение, даже в то время, когда Борис Ельцин был президентом России. Тот самый человек, которому мы установили барельеф у подножия дома Стенбока в Старом Таллинне.

Необычно то, что Полиции безопасности удалось на этот раз разоблачить эту сеть вандалов с помощью собранных доказательств, а некоторые из подозреваемых помещены под стражу. Это непростая работа, поскольку деятельность спецслужб скрыта и окутана легендами. Такая вербовка не происходит таким образом, чтобы кто-то из ФСБ напрямую звонил и предлагал сотрудничество с целями вандализма или шпионажа. Судя по опубликованным к настоящему моменту данным, похоже, что некоторые люди были завербованы как так называемые единомышленники, то есть сначала они и не подозревали, что их вербует российская спецслужба.

Российские спецслужбы регулярно прочесывают социальные сети в поисках потенциальных целей. Поэтому стоит подумать о том, что вы там публикуете. Интерес российских спецслужб велик как в Эстонии, так и в Украине, где шпионов вербовали и с другой стороны линии фронта для выполнения сбора информации или диверсионных задач.

Судя по информации, опубликованной гендиректором Полиции безопасности, несколько российских граждан были завербованы на другом берегу Чудского озера. Это еще раз показывает, что к рекомендации Полиции безопасности и МИДа не ездить в Россию нужно относиться серьезно.

Зачем вообще нужно устраивать подобные атаки? Чем хуже у России дела на поле боя, тем больше гибридных атак ею проводится. Когда в начале 2022 года в Украине провалился российский блицкриг, возможности всей России были мобилизованы на организацию беспорядков как в Украине, так и на Западе. Крупной машине российских спецслужб пришлось какое-то время «разогреваться» для борьбы против Запада, но сейчас она уже работает на полном ходу.

Профессиональная победа Полиции безопасности, несомненно, касается атак, которые становится в один ряд с осенними кампаниями по угрозам взрывов, операциям влияния на выборы и атакам на кабельные соединения. Все это гармонирует с атаками в других странах. Угрозы о взрывах звучали в Европе относительно широко, и убийство сбежавшего в Украину российского пилота вертолета также ясно показывает, как далеко готовы зайти российские спецслужбы.

На данный момент имена и биографии людей, входивших в сеть, организованную российскими спецслужбами, общественности неизвестны. Есть лишь скудные сведения о том, что некоторые из них ранее имели наказания, а также получали небольшое вознаграждение за свои действия. Разумно задуматься, стоит ли разбить окно автомобиля или испачкать памятник за сто евро того, чтобы получить пятнадцать лет тюрьмы.

Использование законспирированных агентов для таких атак не кажется разумным, поскольку они слишком ценны. Скорее, делается попытка просто найти недовольных. Если кто-то, совершающий такой поступок, думает, что за содеянное его ждут честь и слава, то он ошибается. Эти люди становятся лишь рабочим инструментом российских спецслужб, имеющим примерно такую же ценность, как старый дырокол в углу стола.

Однако из этой серии атак стоит извлечь такой урок, что помимо подготовки к конвенциональному конфликту, для которого мы закупаем снаряды и пушки, каждый день мы должны быть готовыми и к гибридным атакам, для отражения которых Эстонии нужны сильные спецслужбы.

Учитывая усиление гибридных атак России в Европе, Москва, очевидно, слишком сильно закручивает гайки и, как обычно, добивается прямо противоположного результата. Когда главы правительств и министры внутренних дел встречаются со своими коллегами, существует важная разница, говорят ли они об абстрактной разведывательной атаке России или же о физической атаке ФСБ на министра страны-члена НАТО.

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