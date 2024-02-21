ЭРККИ КООРТ ⟩ «Вас беспокоят из ФСБ! Вы согласны немного повандальничать»?

Зачем вообще нужно устраивать подобные атаки? Чем хуже у России дела на поле боя, тем больше гибридных атак ею проводится. Когда в начале 2022 года в Украине провалился российский блицкриг, возможности всей России были мобилизованы на организацию беспорядков как в Украине, так и на Западе. Крупной машине российских спецслужб пришлось какое-то время «разогреваться» для борьбы против Запада, но сейчас она уже работает на полном ходу.

Профессиональная победа Полиции безопасности, несомненно, касается атак, которые становится в один ряд с осенними кампаниями по угрозам взрывов, операциям влияния на выборы и атакам на кабельные соединения. Все это гармонирует с атаками в других странах. Угрозы о взрывах звучали в Европе относительно широко, и убийство сбежавшего в Украину российского пилота вертолета также ясно показывает, как далеко готовы зайти российские спецслужбы.

На данный момент имена и биографии людей, входивших в сеть, организованную российскими спецслужбами, общественности неизвестны. Есть лишь скудные сведения о том, что некоторые из них ранее имели наказания, а также получали небольшое вознаграждение за свои действия. Разумно задуматься, стоит ли разбить окно автомобиля или испачкать памятник за сто евро того, чтобы получить пятнадцать лет тюрьмы.

Использование законспирированных агентов для таких атак не кажется разумным, поскольку они слишком ценны. Скорее, делается попытка просто найти недовольных. Если кто-то, совершающий такой поступок, думает, что за содеянное его ждут честь и слава, то он ошибается. Эти люди становятся лишь рабочим инструментом российских спецслужб, имеющим примерно такую же ценность, как старый дырокол в углу стола.

Однако из этой серии атак стоит извлечь такой урок, что помимо подготовки к конвенциональному конфликту, для которого мы закупаем снаряды и пушки, каждый день мы должны быть готовыми и к гибридным атакам, для отражения которых Эстонии нужны сильные спецслужбы.

Учитывая усиление гибридных атак России в Европе, Москва, очевидно, слишком сильно закручивает гайки и, как обычно, добивается прямо противоположного результата. Когда главы правительств и министры внутренних дел встречаются со своими коллегами, существует важная разница, говорят ли они об абстрактной разведывательной атаке России или же о физической атаке ФСБ на министра страны-члена НАТО.