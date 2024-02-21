Центристы предлагают увеличить размер детского пособия

«Инфляция гораздо выше, чем прогнозировало правительство, повышение цен на продукты питания сильно ударило по бюджетам многих семей с детьми, в первую очередь семей с невысокими доходами. Государство должно быть опорой для семей и оказывать им поддержку. Цель повышения детских пособий - помочь семьям в воспитании детей», - сказал Белобровцев.

Сегодня пособие на первого и второго ребенка составляет 80 евро в месяц, на третьего и всех последующих детей - 100 евро в месяц. «Повышение детского пособия до 150 евро будет способствовать сокращению социального неравенства и станет определенной помощью семьям. Из-за роста цен количество проживающих в относительной бедности увеличилось, среди них - значительная доля семей с детьми. Например, в прошлом году 48 600 человек получали продуктовую помощь от государства», - отметил депутат.

По словам Белобровцева, необходимо обратить внимание на демографическую ситуацию. «Рождаемость в Эстонии снижается второй год подряд. Суммарный коэффициент рождаемости в 2022 году составил 1,41, тогда как для положительного естественного прироста населения он должен быть выше 2,0. Повышение рождаемости должно стать одним из приоритетов Эстонии. А для этого необходимо оказать семьям финансовую поддержку и обеспечить им чувство уверенности в завтрашнем дне», - пояснил Белобровцев.

На сегодняшний день пособие в размере 80 евро получают 244 245 детей, в размере 100 евро - 23 824 ребенка.