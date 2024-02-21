Госсуд: право на парковочное место у жилого дома дается при согласии всех собственников квартир в товариществе

В суде оспаривался вопрос о толковании закона о квартирной собственности и квартирных товариществах. В суд обратилось паевое товарищество OÜ Europark Estonia, являющееся оператором парковочной зоны многоквартирного дома в Таллинне.

Europark предъявил требование о штрафе водителю транспортного средства, который 1 февраля 2019 года припарковал транспортное средство на стоянке многоквартирного дома без необходимой парковочной карты или разрешения на приборной панели. Водитель не согласился с требованием штрафа, так как на момент поступления этого требования у транспортного средства было действующее разрешение на парковку квартирного товарищества.

Учитывая, что судам не было представлено доказательств наличия согласия всех собственников квартир об установлении условий парковки, суды заняли позицию, что условия парковки не могут быть установлены таким образом, чтобы парковка могла осуществляться только на основании разрешений квартирного товарищества.

Госсуд пояснил, что организация парковки транспортных средств на парковке многоквартирного дома не обязательно является вопросом, который собственники квартир могут решить только по соглашению.

Решением, принятым большинством голосов на общем собрании собственников квартир, может быть заключен договор с оператором парковочной зоны и установлена система парковочных карточек, облегчающая работу оператора. Однако если собственник квартиры паркуется на парковке многоквартирного дома без парковочной карты, это не исключает законного права собственника квартиры пользоваться парковочным местом.

Чтобы увязать право собственника квартиры на пользование парковочным местом с наличием парковочной карты необходимо согласие всех собственников квартир. Если на общем собрании собственников квартир большинством голосов принято решение, для которого необходимо согласие всех собственников квартир, то такое решение является ничтожным.