Таллиннский университет опубликовал в социальных сетях серию объявлений о вакансиях, в которых ищутся лекторы и научные сотрудники для двух университетских институтов - гуманитарных и общественных наук.
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Таллиннский университет с помощью соцсетей намерен пополнить свой научно-преподавательский состав
Моника Малюков, специалист по коммуникациям Таллиннского университета, пояснила Postimees, что объявления о конкурсах на вакансии преподавателей и научных сотрудников вуза начали распространять в социальных сетях с начала 2024 года.