Таллиннский университет с помощью соцсетей намерен пополнить свой научно-преподавательский состав

Моника Малюков, специалист по коммуникациям Таллиннского университета, пояснила Postimees, что объявления о конкурсах на вакансии преподавателей и научных сотрудников вуза начали распространять в социальных сетях с начала 2024 года.

В настоящее время университет проводит набор на четырнадцать академических должностей и на шесть неакадемических. По словам Малюков, с учетом количества научных сотрудников вуза количество вакансий, на которые ищутся специалисты, не слишком велико; оно сопоставимо с предыдущими годами.