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Таллиннский университет с помощью соцсетей намерен пополнить свой научно-преподавательский состав

Лоора-Элизабет Ломп
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Таллиннский университет.
Таллиннский университет. Фото: Eero Vabamägi

Таллиннский университет опубликовал в социальных сетях серию объявлений о вакансиях, в которых ищутся лекторы и научные сотрудники для двух университетских институтов - гуманитарных и общественных наук.

Моника Малюков, специалист по коммуникациям Таллиннского университета, пояснила Postimees, что объявления о конкурсах на вакансии преподавателей и научных сотрудников вуза начали распространять в социальных сетях с начала 2024 года.

В настоящее время университет проводит набор на четырнадцать академических должностей и на шесть неакадемических. По словам Малюков, с учетом количества научных сотрудников вуза количество вакансий, на которые ищутся специалисты, не слишком велико; оно сопоставимо с предыдущими годами.

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